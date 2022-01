Tre persone al giorno spariscono nelle stazioni: nel 2021 la Polfer ha salvato 1.100 minori Sono 1.100 i minori ritrovati e consegnati alle famiglie dalla Polfer nel 2021. Secondo il report di fine anno, ogni giorno nelle stazioni spariscono 3 persone.

A cura di Gabriella Mazzeo

Secondo le statistiche, nelle stazioni ferroviarie di tutta Italia spariscono 3 persone al giorno. Nel 2021 gli agenti della Polizia ferroviaria sono riusciti a ritrovare 1.188 persone, di cui 1.100 minori. Sono i ragazzi, infatti, a sparire con maggiore frequenza. In particolare, gli agenti hanno rintracciato nel maggio scorso nell'arco di appena 24 ore due bambini, uno di 12 anni e l'altro di 10. Il primo si era smarrito nello scalo ferroviario dopo aver perso di vista il fratello maggiorenne e l'altro, invece, si era allontanato da casa per aspettare sua madre in arrivo a bordo di un autobus.

Diversi, secondo il report di fine anno della Polfer, anche gli episodi riguardanti giochi pericolosi sui binari. Protagonisti interi gruppi di adolescenti, fortunatamente fermati dagli agenti. Proprio il 30 dicembre ha fatto il giro di internet un video che ritrae due ragazzini aggrappati al treno in corsa sulla Milano-Saronno-Varese. Gli agenti sono all'opera per rintracciare i due adolescenti che hanno causato l'interruzione della corsa del convoglio. A far paura, però, le conseguenze tragiche che avrebbe potuto avere quell'azione postata online.

Non solo minori, ma anche persone adulte spesso soccorse dalla Polfer: nel 2021 sono stati sventati diversi tentativi di suicidio nelle stazioni di tutta Italia. Cinque invece i salvataggi di persone colte da malore: a Bologna, il 25 maggio, a Foggia nel mese di luglio, a Mestre, a Sestri Levante e a Piacenza. Proprio gli agenti hanno praticato il massaggio cardiaco fino all'arrivo dei sanitari prontamente chiamati sul posto. In particolare, il 21 ottobre scorso nella storica stazione di Reggio Emilia la Polfer è intervenuta per salvare la vita a una donna che, colta da malore, era caduta sui binari poco prima della partenza del treno.