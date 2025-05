Travolto e ucciso in strada mentre aspetta un collega per andare al lavoro: alla guida dell’auto un 19enne

video suggerito

A cura di Dario Famà

Questa mattina, Edmond Gjoci, 39enne di origine albanese, è deceduto a Ricci di Cortona, in provincia di Arezzo, in seguito a un incidente. A causare la tragedia un 19enne del posto, che avrebbe investito la vittima, morta sul colpo dopo aver riportato gravi lesioni.

Secondo le prime ricostruzioni, il fatto sarebbe accaduto alle 7:44: il pedone, padre di una bambina e residente con la famiglia a Tuoro sul Trasimeno, in provincia di Perugia, stava aspettando un collega sul ciglio della Strada Regionale 71 per andare a lavoro. Ad un certo punto, il ragazzo, alla guida dell'automobile e proveniente da Terontola, sarebbe finito fuori dalla carreggiata, abbattendo il 39enne e un cartello stradale.

Fermatosi immediatamente per prestare soccorso, il 19enne, neopatentato, sarebbe stato raggiunto dal 118. Nonostante l'arrivo di un'automedica Alfa 3 della Valdichiana, di un'ambulanza della Misericordia di Cortona e l'utilizzo dell'elisoccorso Pegaso 1, i tentativi di salvare la vittima si sono rivelati inutili. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri di Cortona per attuare gli accertamenti necessari.

Ancora non è chiara la dinamica dello scontro: spetterà agli inquirenti ricostruire le cause che hanno portato al deragliamento del mezzo e al conseguente omicidio. Non è chiaro, infatti, se il conducente abbia perso il controllo dell'auto oppure se il veicolo sia finito fuori strada dopo l'incidente.

Informata dell'episodio, la Procura di Arezzo ha aperto un fascicolo per omicidio stradale, reato per cui risulta indagato il 19enne. Intanto, il cadavere della vittima è stato messo a disposizione dell'autorità giudiziaria, che dovrà decidere se effettuare l'autopsia.

Il ragazzo sarebbe stato sottoposto alcuni controlli per valutare le condizioni psicofisiche, risultando negativo all'alcol test. Al giovane sarebbero stati sequestrati automobile e telefonino. L'incidente ha provocato alcune ripercussioni per il traffico sul tratto di strada interessato.