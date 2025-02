video suggerito

Travolti da un furgone mentre tentano di attraversare la statale: morto un 32enne, ferito un altro uomo Un uomo di 32 anni è morto dopo essere stato investito da un furgone sulla strada statale 16, nel Barese, e soccorso in gravissime condizioni. Insieme al 32enne è stato travolto anche un uomo di 39 anni. L’investimento dei due pedoni, originari del Bangladesh, è avvenuto nel pomeriggio di domenica. Fai rumore con noi. Diventa sostenitore

A cura di Eleonora Panseri

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Immagine di repertorio

Un uomo di 32 anni è morto oggi, lunedì 10 febbraio, dopo essere stato investito sulla strada statale 16, vicino all'uscita per Cozze, frazione del Comune di Mola di Bari. Insieme al 32enne è stato travolto anche un altro uomo, ferito gravemente ma non in pericolo di vita.

L'investimento dei due pedoni è avvenuto nel primo pomeriggio di domenica 9 febbraio, all'altezza di un distributore di benzina. Secondo quanto è stato ricostruito, i due uomini stavano tentando di attraversare a piedi la strada statale.

La vittima è un 32enne originario del Bangladesh, l'altro, un connazionale, che ha 39 anni. I due cittadini stranieri sono stati investiti da un furgone che procedeva in direzione sud, verso Brindisi.

Il primo ha riportato diverse fratture scomposte e un grave trauma cranico. Immediatamente è scattato l'allarme e gli uomini sono stati soccorsi dal personale del 118. I medici hanno stabilizzato sul posto il 32enne e successivamente lo hanno trasportato in codice rosso al Policlinico di Bari.

L'uomo è purtroppo deceduto subito dopo l'arrivo in ospedale, a causa della gravità dei politraumi riportati. Anche il 39enne, ferito a sua volta nell'impatto, è stato rapidamente raggiunto e assistito dai sanitari. Al momento è ricoverato in prognosi riservata nell'ospedale Di Venere di Bari.

A quanto si apprende, le sue condizioni sarebbero ancora gravi, ma non sarebbe in pericolo di vita. La posizione del conducente del furgone, che si è fermato a prestare soccorso e sta collaborando con gli investigatori, è al momento al vaglio dei Carabinieri che hanno effettuato i rilievi sul luogo dell'investimento.

Ai militari dell'Arma sono state affidate le indagini per tentare di ricostruire con esattezza la dinamica dell'incidente e per riuscire a chiarire le eventuali responsabilità.