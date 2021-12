Travolta sulle strisce mentre passeggia: Clelia muore sotto gli occhi del marito, arrestata una donna La tragedia è avvenuta ieri pomeriggio a Fontanazzo, in Val Di Fassa. La 33enne di origini romene dopo aver travolto Clelia Nicolao con l’auto non si è fermata ed è scappata. Nella notte è stata fermata.

A cura di Biagio Chiariello

È stata arrestata nella notte la donna che ha travolto e ucciso con la sua auto Clelia Nicolao, 67 anni, residente a Campitello di Fassa, in provincia di Trento. Si tratta di una 33enne rumena che vive da alcuni anni in Val di Fassa. La vittima era stata falciata a Fontanazzo, mentre si trovava sulle strisce pedonali assieme al marito Vittorio, rimasto illeso, ieri pomeriggio, 19 dicembre, stavano facendo una passeggiata dopo il pranzo con la figlia a Campitello. La tragedia si è consumata all'altezza del ristorante Lo Scoiattolo.

Il drammatico incidente

L’auto investitrice non si era fermata ed era fuggita a tutta velocità; è stato un secondo guidatore arrivato qualche istante dopo sul posto a dare l'allarme. Tempestivo è stato l'arrivo di ambulanza, dei vigili del fuoco di Mazzin, dei corpi di Canazei e di Campitello di Fassa e dei carabinieri per effettuare i rilievi e ricostruire la dinamica e risalire all’identità del conducente. Da Trento è arrivato anche l'elisoccorso con l'equipe medica d'emergenza. Purtroppo per Clelia Nicolao, operatrice socio sanitaria in pensione, non c'è stato nulla da fare, troppo gravi le ferite a seguito del violento impatto.

Arrestata una 33enne di origini romene

Nella notte le autorità sono arrivate alla persona alla guida della vettura che ha investito la 67enne. La donna è stata individuata grazie testimonianze del marito e degli automobilisti che hanno assistito all’investimento. È stata condotta nella caserma dei carabinieri e sottoposta a lungo interrogatorio, culminata poi nell’arresto.