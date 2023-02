Travolta sulle strisce dall’auto pirata di un anziano, 26enne muore dopo sei mesi di agonia La 27enne di Messina era stata travolta da un’auto a Forlì, dove viveva, lo scorso 31 luglio, restando per quasi sette mesi in agonia fino al tragico epilogo di sabato. Arrestato un 85enne che si era allontanato dicendo di non aver visto la giovane.

A cura di Biagio Chiariello

"I medici non ci hanno dato speranza" dicevano in estate i parenti di Cristina Cardullo, la 27enne messinese travolta da un'auto pirata a Forlì lo scorso 31 luglio. Eppure per oltre sei mesi la giovane ha lottato nel letto dell'ospedale Bufalini di Cesena: sabato 25 febbraio il suo cuore ha cessato di battere.

La ragazza, in prossimità di casa sua – intorno alle 13,30 di sabato 31 luglio – era stata travolta sulle strisce pedonali da una macchina alla cui guida c'era un anziano che non si è neanche fermato ma che poi è stato individuato ed arrestato.

Colpita in pieno, era stata sbalzata a diversi metri di distanza, con un grosso trauma cranico. Le sue condizioni erano apparse gravi fin dal primo momento e neanche due interventi chirurgici hanno evitato il peggio.

L'85enne fermato davanti agli agenti si era giustificato spiegando di non aver visto la ragazza mentre attraversava sulle strisce pedonali, che in quel punto sono protette anche da isola spartitraffico in mezzo alla carreggiata.

"Una vita fatta di progetti, di prospettive, interrotta così in un istante”, diceva la zia in estate. La ragazza aveva "fatto qualche piccolo movimento, ma i medici ci hanno detto di non farci illusioni perché probabilmente resterà in stato vegetale” aveva ammesso la donna. “Niente riporterà a come era prima la vita di Cristina, ma chiediamo che si faccia tutto il possibile per appurare le responsabilità su quanto accaduto” aveva aggiunto.

La salma di Cristina sarà trasferita a Messina dove mercoledì 1° marzo sarà celebrato il funerale nella chiesa di S. Nicolo di Viale S. Martino