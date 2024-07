video suggerito

Rimini, 88enne trovata morta in casa dai vigili del fuoco: stroncata da malore mesi prima del ritrovamento Una donna di 88 anni è stata trovata morta nel suo appartamento di Rimini dai vigili del fuoco. La vittima sarebbe deceduta in seguito a un malore avuto mesi prima del ritrovamento del corpo. La donna viveva da sola e non aveva parenti in città.

A cura di Gabriella Mazzeo

foto di archivio

Nessuno ha visto Giuseppina Ricci in giro per settimane, poi però i vigili del fuoco hanno forzato la porta del suo appartamento in via Carlo Porta di Rimini, trovandola morta. Il corpo dell'88enne era in avanzato stato di decomposizione. Ricci abitava da sola e secondo una prima ricostruzione, sarebbe morta più di un mese fa, probabilmente a causa di un malore. Nell'appartamento non sono stati trovati segni di effrazione né altri elementi che possano far pensare a un'intrusione dall'esterno.

Del ritrovamento è stato informato il magistrato di turno. Sul posto oltre al personale del 115, anche gli agenti della polizia di Stato di Rimini che si sono occupati dei primi rilievi. Gli inquirenti stanno cercando di contattare i parenti della defunta. Sembra però che l'88enne non avesse congiunti residenti a Rimini e dintorni.

Per molto tempo il corpo sarebbe rimasto nell'appartamento e nessuno ha cercato l'88enne fino al momento dell'irruzione delle forze dell'ordine. A dare l'allarme nella tarda mattinata di ieri, un vicino di casa che ha contattato l'amministratore del condominio. Quest'ultimo si è rivolto ai vigili del fuoco che hanno buttato giù la porta dell'appartamento.

Una volta entrati all'interno della casa, hanno notato il corpo dell'anziana in avanzato stato di decomposizione. Secondo le forze dell'ordine, la donna sarebbe morta a causa di un malore ed è probabile che il decesso si sia verificato anche più di un mese fa. Probabilmente infatti l'anziana si sarebbe sentita male diversi mesi prima, ma non avrebbe avuto modo di chiedere aiuto, morendo da sola nel suo appartamento.

Per diverse settimane non è stata vista in città fino al ritrovamento da parte dei vigili del fuoco che hanno fatto irruzione in casa. Dopo le verifiche di rito e i tentativi di mettersi in contatto con parenti dell'88enne, saranno disposti i funerali.