Travolta e uccisa da un pulmino mentre fa jogging, Erika Fantinato muore a 54 anni È morta mentre faceva jogging la 54enne Erika Fantinato, investita da un pulmino che trasportava alcuni operai a San Giorgio delle Pertiche, nel Padovano.

A cura di Chiara Ammendola

Erika Fantinato

Stava percorrendo via Brenta, stradina del piccolo comune di San Giorgio delle Pertiche, quando è stata investita da un pulmino che l'ha praticamente uccisa sul colpo. È morta così la 54enne Erika Fantinato, residente nella frazione di Cavino, in provincia di Padova.

Sulla dinamica dell'investimento stradale stanno indagando gli agenti della polizia locale che sono giunti sul posto insieme con i soccorritori del Suem 118 e i vigili del fuoco poco dopo lo schianto. L'allarme è stata infatti lanciato questa mattina presto quando è stato chiesto l'intervento di un'ambulanza: Erika Fantinato era uscita di casa presto, per andare a correre quando, mentre percorreva via Brenta, è sopraggiunto il mezzo.

L'uomo alla guida, non è chiaro se per un momento di distrazione, non ha visto la donna e l'ha investita in pieno. È stato lui a richiedere l'intervento dei soccorritori che però non hanno potuto fare nulla: nonostante i tentativi di rianimazione infatti, per Erika Fantinato non c'è stato nulla da fare: troppo gravi le lesioni riportate nell'impatto con il veicolo.

Non è chiaro se la donna stesse attraversando o fosse a bordo strada. Il conducente, in stato di choc, è stato soccorso a sua volta e portato in ospedale: per lui si ipotizza l'accusa di omicidio stradale. Dovrà essere sottoposto ad alcoltest per capire se fosse sotto l'effetto di alcol mentre guidava.

L'uomo sembra che stesse trasportando alcuni operai per portarli al lavoro, mentre la 54enne, madre di tre figli, stava facendo jogging come ogni mattina prima di andare al lavorare.