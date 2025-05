video suggerito

Travolta da un'auto mentre rientra a casa a bordo del suo scooter: ragazza di 17 anni muore a Capannori Una ragazza di 17 anni è morta nella notte a Capannori, in provincia di Lucca. Secondo quanto è stato ricostruito, la 17enne stava rientrando a casa a bordo del suo scooter quando è stata investita da un'auto. Alla guida un 30enne che, dopo essere stato trasportato in ospedale a Lucca in stato di choc, è stato sottoposto agli esami tossicologici. Indagini in corso.

A cura di Eleonora Panseri

Immagine di repertorio

Una ragazza di 17 anni è morta nella notte a Capannori, in provincia di Lucca, in un grave incidente stradale.

Secondo quanto è stato ricostruito, la ragazza stava rientrando a casa a bordo del suo scooter, dopo aver passato la serata insieme al fidanzato, quando è stata investita da un'auto in via Romana.

La 17enne, V.T., sarebbe stata trascinata per molti metri finendo in un campo vicino alla strada. La chiamata per i soccorsi al 118 è arrivata alle 1.50 della notte tra sabato 24 e domenica 25 maggio.

I sanitari di un'ambulanza con medico a bordo sono immediatamente intervenuti sul luogo dell'incidente ma, purtroppo, non hanno potuto far altro che constatare il decesso della ragazza. Per la giovane non c'è stato nulla da fare.

Alla guida dell'auto che ha travolto il motorino c'era un giovane di 30 anni, residente a Porcari, che si è subito fermato per prestare soccorso e richiedere l'intervento del 118.

L'esatta dinamica dell'incidente, avvenuto all'altezza dell'incrocio tra via Romana e via di Nuova Paganico, al momento è in fase di ricostruzione da parte dei Carabinieri, intervenuti sul posto insieme al personale sanitario e ai Vigili del Fuoco per occuparsi dei rilievi del caso.

L'automobilista, dopo essere stato trasportato in ospedale a Lucca in stato di choc, è stato sottoposto come da prassi agli esami tossicologici di cui sono attesi i risultati.

A quanto si apprende, la 17enne risiedeva a Capannori e frequentava il terzo anno del liceo delle Scienze Umane a Lucca.

"Con profonda tristezza comunichiamo che la nostra cara studentessa ci ha lasciato improvvisamente – ha scritto in una nota la dirigente dell'istituto – Questo evento ha colpito duramente tutta la nostra comunità scolastica".

"Ricordiamo il suo sorriso dolce e un po’ imbarazzato, gli occhi grandi e curiosi di una ragazza che sapeva illuminare la classe con la sua presenza viva, l’entusiasmo e la voglia di imparare cose nuove – si legge ancora – Era allegra, spontanea, giocherellona, come sanno esserlo i ragazzi quando sono sereni e si sentono al sicuro. Ci mancheranno i piccoli momenti insieme".