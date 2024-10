Travolta da un cancello nel Cagliaritano, guardia giurata muore nella notte: Nicolò Meloni aveva 26 anni

video suggerito

A cura di Eleonora Panseri

A sinistra, Nicolò Meloni, 26 anni.

Un giovane di 26 anni è morto dopo essere stato travolto e schiacciato da un cancello scorrevole in un'azienda di Sestu (Cagliari) mentre prestava servizio come guardia giurata. La vittima dell'incidente si chiamava Nicolò Meloni e lavorava per la ditta Pegaso Security.

La tragedia è avvenuta nella notte tra venerdì 25 e sabato 26 ottobre nell'azienda Tecnosolution, la sede si trova sulla strada statale 131. Subito è stato lanciato l'allarme e sul posto, insieme agli operatori sanitari del 118, sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco. I tentativi di salvare la vita al giovane sono però risultati vani.

Sono stati anche allertati i Carabinieri della stazione di Sestu. I militari dell'Arma adesso stanno tentando di ricostruire la dinamica della tragedia insieme con il personale del Servizio prevenzione e sicurezza del lavoro della Asl di Cagliari.

All'alba, su disposizione del giudice, la salma del 26enne è stata trasferita all’ospedale Brotzu per eventuali accertamenti. Le indagini sono condotte dalla pubblico ministero Diana Lecca, riporta L'Unione Sarda.

Nicolò Meloni, 26 anni.

Secondo quanto è stato ricostruito, Meloni si sarebbe avvicinato al cancello, forse per chiuderlo. Questo però, lungo diversi metri e molto pesante, sarebbe uscito dai binari e lo avrebbe schiacciato, uccidendolo. Il giovane è stato colpito anche alla testa. I primi rilievi hanno escluso l'evento doloso.

Il 26enne (che avrebbe compiuto gli anni tra pochi giorni) era residente a Pirri e aveva studiato all’istituto alberghiero di Monserrato, come riportano i quotidiani locali. Sui social, non appena si è diffusa la notizia del grave incidente, in tanti hanno voluto ricordare il giovane.

"Ciao, grande Nicolò. Ti ricorderò sempre. Buon Viaggio", ha scritto un amico su Facebook. "Riposa in pace, Nicolò, ringrazio Dio di averti conosciuto. Che Dio ti accolga a braccia aperte in Paradiso e stai vicino ai tuoi cari genitori, riposa in pace", ha commentato un altro utente.