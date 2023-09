Travolta da un camion dell’Esercito mentre attraversa la strada: Maria Bignardelli morta a Palermo Una signora di 76 anni è stata investita da un camion dell’esercito a Palermo. La donna stava attraversando un incrocio quando il mezzo l’ha centrata in pieno e l’ha uccisa.

Un incidente avvenuto in viale Lazio nella città di Palermo ha provocato la morte di una 76enne siciliana: si chiamava Maria Bignardelli la signora travolta da un camion dell'Esercito mentre attraversava la strada in pieno giorno. La vittima si trovava all'incrocio con via delle Alpi, quando è stata improvvisamente investita dal veicolo dei militari.

Secondo quanto emerso da una prima ricostruzione dei fatti, l'incidente è avvenuto intorno alle 10:30 di oggi: la donna, che si faceva chiamare Marisa, era una ex insegnante in pensione, residente in zona e si stava recando in palestra. La 76enne era intenta ad attraversare l'incrocio quando è stata centrata in pieno dal camion. Gli uomini dei soccorsi giunti sul posto hanno provato a rianimarla con insistenza ma purtroppo non hanno avuto modo di salvarle la vita.

Rapido poi è stato l'intervento della polizia arrivata insieme con le volanti della sezione infortunistica della municipale che hanno provveduto a sequestrare le immagini riprese della telecamere di sicurezza installate sul semaforo presente all'incrocio tra viale Lazio e via delle Alpi. La strada coinvolta nell'incidente è stata subito chiusa al traffico e gli agenti della polizia hanno indirizzato i mezzi deviati a procedere verso l'altra direzione.

Sul caso ora stanno indagando gli uomini della polizia che tenteranno di ricostruire la dinamica esatta dell'incidente. Gli agenti della municipale, nel frattempo, hanno eseguito i rilievi e ascoltato i due militari dell'Esercito alla guida del camion diretto verso la caserma Cascino di via Isaac Rabin. Al voltante sembrerebbe ci fosse un uomo di 49 anni con una lunga esperienza alla guida di mezzi speciali.

Il militare adesso rischia di essere iscritto nel registro degli indagati con l'accusa del reato di omicidio stradale.