Travolta da mandria che portava al pascolo, Elena muore schiacciata: “Non aveva mai lasciato la terra” Elena Galeotti, imprenditrice agricola toscana è morta tragicamente quando uno degli animali si è improvvisamente imbizzarrito mentre andavano al pascolo, travolgendola e schiacciandola.

A cura di Antonio Palma

Doveva essere un giorno come un altro, trascorso occupandosi dei suoi animali insieme al marito ma in un attimo si è trasformato in tragedia quando uno degli animali si è improvvisamente imbizzarrito mentre andavano al pascolo travolgendola e schiacciandola. Così è morta tragicamente Elena Galeotti, imprenditrice agricola toscana conosciuta e apprezzata in tutta la zona del Mugello.

“Nel periodo di spopolamento di queste zone, quando tutti smettevano di fare il contadino perché la terra rendeva poco, Elena non ha abbandonato, ma ha creato una grande azienda per la riqualificazione del nostro territorio” così il parroco di Firenzuola ha voluto salutare per l’ultima volta la 58enne durante i funerali che si sono svolti mercoledì nella frazione di Pagliana.

La tragedia nello scorso fine settimana quando uno degli animali, forse spaventato da qualcosa, l’ha travolta. Elena Galeotti è caduta e ha battuto violentemente la testa perdendo i sensi ed è stata poi anche calpestata dalla mandria.

Soccorsa dal marito, che era più avanti con altri animali, è stata subito trasportata in ospedale a Firenze in elicottero ma le sue condizioni erano apparse subito gravissime. La donna è deceduta senza mai più riprendere conoscenza. La 58enne aveva gravi fratture su molte parti del corpo ma fatale è stato un trauma cranico. I parenti hanno acconsentito all’espianto degli organi.

Per i funerali di Elena Galeotti la piccola chiesa locale non è riuscita a contenere tutti. C’erano centinaia di persone, ancora incredule per quanto accaduto e addolorati per la perdita di una donna e di un’imprenditrice che aveva fatto tanto per il territorio.