Tram deraglia e finisce dentro il negozio di iPhone in pieno centro ad Oslo: 4 feriti Un tram è deragliato e ha sfondato le vetrine di un negozio che vende iPhone e computer nella capitale della Norvegia, entrando al suo interno: almeno quattro persone sono rimaste ferite, nessuna in maniera grave.

A cura di Biagio Chiariello

Paura questa mattina, 29 ottobre, a Oslo: un tram è deragliato e si è schiantato contro un negozio di iPhone e computer. Almeno quattro persone, tra cui il conducente del mezzo, sono rimaste ferite, ha confermato la polizia. Le immagini sui media norvegesi mostrano che la prima carrozza del tram ha sfondato la vetrina del punto vendita Eplehuset, un rivenditore di prodotti Apple. I feriti sono stati soccorsi direttamente sul posto e nessuno di loro sarebbe in gravi condizioni.

Il tram appartiene alla Sporveien, l'operatore di trasporto pubblico della capitale norvegese. Sarebbe deragliato mentre svoltava a sinistra in Storgata, una delle strade principali di Oslo, ha dichiarato Anders Roenning, l’agente di polizia responsabile delle operazioni sul posto. "Invece è andato dritto e si è schiantato dentro il negozio," ha riferito alla Reuters.

Thomas Larsen, 41 anni, era su uno scooter elettrico quando è avvenuto l’incidente. "Ho premuto i freni giusto in tempo. Tre secondi dopo, sarei finito lì sotto…," ha raccontato all'agenzia di stampa. "È spaventoso che questo possa accadere nel centro della città," ha ammesso l'operaio.

La polizia sta ora indagando sulle cause dell'incidente. L’edificio contro cui è finito il tram è stato evacuato per verificare eventuali danni strutturali. "È troppo presto per dire cosa abbia causato la collisione," ha dichiarato un portavoce della Sporveien. "Dovremo condurre indagini in loco con i nostri specialisti," ha aggiunto.