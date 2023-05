Tragico scontro nel Cosentino: Manuel muore a 23 anni incastrato nella sua auto Incidente nella sera del Primo Maggio tra San Marco e Mongrassano. Due le vetture coinvolte una Mercedes Classe C ed una Ford Fiesta, alla cui guida c’era la giovane vittima. Si contano anche quattro feriti.

A cura di Biagio Chiariello

Manuel Ricioppo

Drammatico incidente stradale nella serata della Primo Maggio in provincia di Cosenza in contrada Mangacastagna al confine tra i comuni di San Marco Argentano e Mongrassano. Pesantissimo il bilancio: un morto e quattro feriti, tutti trasportati in ospedale.

La vittima è un giovane di 23 anni, Manuel Ricioppo. Due le vetture coinvolte: una Mercedes Classe C ed una Ford Fiesta, il ragazzo deceduto sarebbe rimasto incastrato nella sua auto. I feriti sono stati estratti dalle vetture e sono stati affidati al personale sanitario del Suem118 per le cure del caso e successivo trasporto all’ospedale “Annunziata” di Cosenza.

Sul posto anche i vigili del fuoco per estrarre i feriti dalle vetture e mettere in sicurezza la strada. I carabinieri di Mongrassano sono arrivati sul posto per gli adempimenti di competenza.

Il sindaco di San Marco Argentano, Virginia Mariotti, ha espresso cordoglio e in un post su Facebook sottolinea come il "gravissimo incidente ha rattristato San Marco in una giornata di festa", quella del Primo Maggio. Il 23enne era originario del comune in provincia di Cosenza.

In questo momento di immensa tristezza e di straziante dolore – aggiunge il primo cittadino – sento il bisogno di abbracciare forte la famiglia di Manuel, il papà Delfino, il fratello Jonathan, gli zii, i cugini e gli amici tutti, perché sentano il conforto e la vicinanza di tutta la comunità. Resteranno nella nostra memoria la simpatia e l’affabilità di Manuel, nella certezza che da oggi, lassù in cielo, un altro angelo veglierà su tutti noi", ha proseguito il primo cittadino.