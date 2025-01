video suggerito

Tragico schianto tra auto e camion: due ventenni morti nella vettura accartocciata a Canosa Le vittime dell'incidente stradale sono un 25enne e un 23enne, unici occupanti del mezzo ed entrambi di Canosa di Puglia. Nell'impatto col camion, la vettura su cui viaggiavano ridotta a un ammasso di lamiere. Per loro inutili i soccorsi di vigili del fuoco e ambulanze del 118.

A cura di Antonio Palma

Due ragazzi poco più che ventenni sono morti nelle scorse ore in un drammatico incidente stradale sulla strada statale 93 che da Canosa di Puglia porta a Barletta. La vettura su cui viaggiavano si è scontrata violentemente con un camion nei pressi del casello autostradale di Canosa andando completamente distrutta.

La tragedia si è consumata nella notte tra sabato e 18 e domenica 19 gennaio. Era da poco passata la mezzanotte quando, per motivi ancora tutti da chiarire, l’auto e il camion, che trasportava derrate alimentari, si sono scontrati. Un impatto devastante che ha ridotto la vettura a un ammasso di lamiere senza dare scampo ai due occupanti.

Le vittime dell’incidente stradale sono un 25enne ed un 23enne, unici occupanti del mezzo ed entrambi di Canosa di Puglia, nella provincia di Barletta-Andria-Trani. Per loro inutili i successivi soccorsi da parte dei pompieri e del personale del 118 accorsi sul posto. Per estrarli dalle lamiere contorte dell’auto, i vigili del fuoco hanno dovuto lavorare a lungo ma quando sono stati affidati ai sanitari, per loro era ormai troppo tardi. È stato possibile solo accertarne il decesso.

Sul luogo del sinistro mortale, oltre ai vigili del fuoco di Barletta e alle ambulanze del 118, sono accorsi anche gli agenti del Commissariato di polizia di Canosa di Puglia e della Polstrada di Andria. Terribili le scene che si sono presentate davanti ai primi soccorsi giunti sul posto, come dimostrano le foto diffuse dai pompieri.

Lungo e straziante è stato il recupero delle due vittime. Per consentire i soccorsi, i rilievi del caso e la rimozione dei mezzi coinvolti e dei detriti, l’arteria stradale pugliese è rimasta chiusa al transito per ore, fino intorno alle 4.30 di domenica mattina.