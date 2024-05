video suggerito

Tragico schianto sulla statale: un morto e 9 feriti a Caltanissetta, alcuni in gravissime condizioni L'incidente stradale ha coinvolto una Bmw serie 5 e una Lancia Phedra che, per motivi ancora tutti da chiarire, si sono scontrate frontalmente all'altezza del viadotto Capodarso sulla strada statale 626 Caltanissetta-Gela.

A cura di Antonio Palma

Un morto e nove feriti, è il tragico bilancio, purtroppo solo parziale, di un gravissimo incidente stradale avvenuto nelle scorse ore lungo la strada statale 626 Caltanissetta-Gela, in Sicilia. Due auto si sono scontrate violentemente nel territorio del comune di Caltanissetta con un impatto violentissimo che è costato la vita al conducente di uno dei due mezzi.

L’incidente stradale ha coinvolto una Bmw serie 5 e una Lancia Phedra che, per motivi ancora tutti da chiarire, si sono scontrate frontalmente all'altezza del viadotto Capodarso. Le due auto viaggiavano in due sensi opposti di marcia e l’impatto è stato devastante. Lo scontro è costato la vita al conducente della Bmw che viaggiava da solo. La vittima dello schianto è un uomo di 50 anni, Giancarlo Collura, residente in zona. L’uomo è morto praticamente sul colpo e quando i vigili del fuoco lo hanno affidato ai sanitari del 118 accorsi sul luogo del sinistro, purtroppo questi hanno solo potuto constatarne il decesso sul posto.

Estratte dalle lamiere della vettura, soccorse e trasportate in ospedale, invece, altre nove persone che sono rimaste ferite, alcune in maniera gravissima. Si tratta degli occupanti dell’altro mezzo, un minivan, anch’esso distrutto nell’impatto. I feriti farebbero parte di un gruppo di extracomunitari che viaggiavano insieme sullo steso mezzo. Sono stati condotti nel pronto soccorso sia nell’ospedali di Enna sia in quello di Caltanissetta. La più grave sarebbe una 31enne per la quale è stato richiesto l’elisoccorso per il trasporto all’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta. Grave anche un 41enne ora ricoverato a Enna.

Sul luigi dell’incidente anche la polizia stradale che ha effettuato i rilievi del caso per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. Secondo una primissima ricostruzione, una delle due vetture avrebbe invaso la corsia opposta innescando lo scontro, avvenuto in un punto già in passato teatro di altri incidenti gravi.