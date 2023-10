Tragico schianto mentre tornano a casa: Mattia muore a 20 anni, feriti gravemente i tre amici a Nuoro La vittima dell’incidente stradale è Mattia Miscali, un ventenne di Villagrande Strisaili, in provincia di Nuoro. Altri tre occupanti del mezzo sono rimasti feriti. Il più grave è un 19ennne che è stato trasportato in elicottero all’ospedale Brotzu di Cagliari.

A cura di Antonio Palma

Tragedia nelle scorse ore lungo le strade nuoresi, in Sardegna. Un ragazzo di 20 anni è morto tragicamente a seguito di uno spaventoso incidente stradale in cui sono rimasti feriti anche i tre amici con cui viaggiava, tutti giovani tra i 16 e i 20 anni. La vittima è Mattia Miscali, un ventenne di Villagrande Strisaili, in provincia di Nuoro.

Il dramma si è consumato all’alba di oggi, domenica 29 ottobre, nel territorio tra Tortolì e Lotzorai, in Ogliastra. Erano circa le 5 del mattino e il gruppo di quattro giovani stava viaggiavano su una Volkswagen Golf quando, all’altezza dello svincolo della Strada Statale 125 Orientale Sarda, la vettura ha improvvisamente sbandato.

Il luogo dell’incidente stradale mortale

Per motivi ancora tutti da accertare, il conducente del mezzo, che deve essere ancora individuato con certezza, ha perso il controllo del veicolo che ha sbandato, innescando una carambola e finendo la corsa con uno schianto. Un impatto devastante che ha distrutto la parte anteriore del mezzo e non ha lasciato scampo al ventenne Mattia Miscali.

Per il giovane inutili i tempestivi soccorsi dei vigili del fuoco e dei sanitari del 118, giunti sul posto insieme all’elisoccorso. I soccorritori hanno provato a rianimarlo ma ne hanno dovuto dichiarare il decesso sul posto. Estratti dalle lamiere dai vigili del fuoco gli altri tre occupanti del mezzo rimasti feriti.

Il più grave è un 19ennne che è stato trasportato in gravi condizioni in elicottero all'ospedale Brotzu di Cagliari. Gli altri trasferiti in ambulanza e ricoverati all'ospedale di Lanusei.

Sul posto anche la polizia stradale di Lanusei che ha e seguito i rilievi del caso per ricostruire la dinamica dell’incidente stradale mortale. Secondo una primissima ricostruzione dell’accaduto, per motivi da chiarire, l’auto ha improvvisamente carambolato su una rampa dello svincolo d’uscita di Tortolì della strada consortile che immette sulla Statale.