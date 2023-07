Tragico schianto in auto, Gabriele muore a 20 anni carbonizzato nell’auto in fiamme La vittima del terribile incidente stradale è un ragazzo di appena 20 anni, Gabriele Naccari, trovato morto dai pompieri all’interno della sua auto finita fuori strada e in fiamme a Palermo.

Tragedia nelle scorse ore a Palermo dove un ragazzo di appena 20 anni, Gabriele Naccari, è morto carbonizzato all’interno della sua auto in fiamme dopo un terribile incidente stradale. Il dramma si è consumato nella notte tra mercoledì 5 e giovedì 6 luglio in viale Diana, all'interno del parco della Favorita di Palermo. L’allarme è scattato intorno alle due del mattino di oggi quando alcuni passanti hanno segnalato ai vigili del fuoco un’auto in fiamme fuori strada.

In quel momento si pensava solo all’incendio di una vettura ma quando i pompieri sono riusciti a spegnere le fiamme, è emerso quanto era accaduto in tutto il suo orrore. All’interno dell’abitacolo della vettura distrutta dalle fiamme è stato rinvenuto il corpo senza vita e ormai carbonizzato del ventenne siciliano.

Per accertare l’identità del ragazzo a bordo ci sono volute diverse ore durante le quali la strada dove si sono consumati i fatti, che collega la città al litorale di Mondello, nei pressi delle Scuderie Reali, è stata chiusa al traffico. Sul luogo della tragedia, oltre ai vigili del fuoco, sono accorsi i sanitari del 118 e gli agenti della sezione infortunistica della polizia municipale di Palermo per i rilievi del caso che aiuteranno a ricostruire la dinamica esatta dell’accaduto.

Alla base della tragedia infatti c’è un terribile incidente stradale, come ricostruito dagli inquirenti. Secondo quanto stabilito finora, Gabriele, venti anni compiuti da poco, era da solo al volante della sua vettura, un’Alfa Mito, e stava raggiungendo alcuni amici a Mondello quando, per motivi ancora tutti da chiarire, ha perso il controllo del mezzo, ha sbandato ed è uscito fuori strada. La vettura ha proseguito la sua corsa fino a schiantarsi contro un albero oltre la carreggiata dove la vettura ha preso fuoco intrappolandolo.