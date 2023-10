Tragico incidente in montagna: Pietro Balocco precipita e muore a 19 anni Pietro Balocco, 19 anni, è morto nella tarda mattinata di domenica 15 ottobre, dopo essere precipitato durante un’escursione nella zona del colle di Passo Alto a La Thuile, in Valle d’Aosta. Stava percorrendo la cresta della montagna insieme a un compagno quando sarebbe scivolato.

A cura di Eleonora Panseri

Un ragazzo di 19 anni è morto nella tarda mattinata di ieri, domenica 15 ottobre, dopo essere precipitato per una settantina di metri nella zona del colle di Passo Alto, a oltre 2.800 metri di altitudine, nel territorio del comune di La Thuile, in Valle d'Aosta. La vittima del tragico incidente si chiamava Pietro Balocco e stava percorrendo la cresta della montagna insieme a un compagno di escursione. Sarebbe stato proprio l'amico a dare l'allarme.

I due si trovavano tra il rifugio Deffeyes di La Thuile e il ballore di Promioud, sopra La Salle, nella zona della testa del Paramont, quando il 19enne sarebbe scivolato, cadendo lungo il versante per una settantina di metri di dislivello. Il corpo del ragazzo è stato in seguito recuperato in elicottero dal soccorso alpino valdostano e il medico giunto sul posto non ha potuto far altro che constatare il decesso, secondo quanto ricostruito dai quotidiani locali.

Al soccorso alpino della Guardia di Finanza di Entrèves, invece, sono state affidate le procedure di riconoscimento. Gli uomini delle Fiamme gialle hanno avuto anche il compito di avvisare i familiari del ragazzo. La salma è stata portata alla camera mortuaria di Courmayeur, in attesa del nulla osta per la sepoltura del ragazzo.

Pietro era cresciuto a Borgiallo ma risiedeva a Spineto di Castellamonte, comuni della città metropolitana di Torino. Si era recentemente diplomato al corso di elettronica ed elettrotecnica all'Istituto tecnico Olivetti di Ivrea.

Ma la grande passione del 19enne era decisamente la montagna, come testimoniano le immagini pubblicate sui profili social del giovane. Su Instagram infatti sono tante le foto e i video sulla neve o mentre il ragazzo è impegnato in arrampicate. Sembra che volesse diventare guida alpina. Il giovane lascia una sorella minorenne, il papà e la mamma.