Tragedia sfiorata in Aspromonte: neonata va in blocco respiratorio, carabinieri la soccorrono e salvano La bimba di 5 mesi di Cittanova si è sentita male durante una gita fuoriporta con la famiglia. Decisivo l'intervento dei militari dell'Arma. La piccola adesso è fuori pericolo.

A cura di Biagio Chiariello

La giornata di Ferragosto ha rischiato di trasformarsi in tragedia per un’intera famiglia di Cittanova, in montagna per trascorrere la giornata di festa sull’Aspromonte. Una bimba di 5 mesi ha iniziato a stare male e a non reagire più agli stimoli sotto gli occhi di tutta la famiglia.

Quando si sono accorti che la piccola aveva smesso di respirare e, visto che i tentativi di primo soccorso non portavano ad alcun risultato, i genitori hanno deciso di portarla al pronto soccorso di Polistena, comune della Piana di Gioia Tauro.

Non è stato semplice viste le strade congestionate dal traffico dei tanti vacanzieri che questo 15 di agosto hanno preferito il fresco della montagna al mare. Fortunatamente la coppia si è imbattuta in una pattuglia dei Carabinieri del Comando Provinciale di Reggio Calabria.

Intuita la gravità della situazione, i militari dell’Arma hanno acceso le sirene della gazzella aprendo la strada alla macchina su cui viaggiava la piccola sventurata.

I militari hanno poi contattato la Centrale Operativa , richiedendo l’intervento di un’ambulanza e l’intervento delle altre pattuglie per far sgomberare le strade e bloccare gli incroci al loro passaggio. Una volta giunta l’autovettura del 118, la piccolina è stata fatta salire con mamma e papà. A quel punto il personale medico ha iniziato le manovre di rianimazione cardiopolmonare.

Quando la bimba si è ripresa, l’ambulanza, scortata dai Carabinieri, è partita in codice rosso verso l’ospedale di Polistena, dove ha potuto ricevere le cure previste. È adesso fuori pericolo. "Grazie a loro se tuttora posso stringere fra le braccia la mia piccola", ha commentato Giuseppe, il papà della bimba, ringraziando i due militari intervenuti nell’immediatezza, entrambi in servizio alla stazione di Cittanova.