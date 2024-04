video suggerito

Tragedia nel Nisseno, si schianta con la moto contro un carro attrezzi: morto il 30enne Calogero Pace A Serradifalco, in provincia di Caltanissetta, è morto un ragazzo di 30 anni dopo un violento scontro con la moto. La vittima si chiamava Calogero Pace e lavorava per una ditta di trasporti. Il giovane era a bordo del mezzo quando, per cause ancora da accertare, si è schiantato contro un carro attrezzi. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A destra, il 30enne Calogero Pace

Tragico incidente mortale nel Nisseno. A Serradifalco, in provincia di Caltanissetta, è morto un ragazzo di 30 anni dopo un violento scontro con la moto. La vittima si chiamava Calogero Pace e, secondo quanto si apprende, lavorava per una ditta di trasporti.

Il giovane era a bordo della sua moto quando improvvisamente, per cause ancora in fase di accertamento, si è schiantato contro un carro attrezzi. L'incidente si è verificato in contrada Balate, alla periferia del paese, intorno alle 14.30 di lunedì 1 aprile.

Sul posto si sono immediatamente recati un'ambulanza del 118 e i carabinieri, ma l'intervento degli operatori, purtroppo, si è rivelato inutile. All'arrivo del mezzo di soccorso, il motociclista era in arresto cardiaco e dopo essere stato trasportato all’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta ne è stato dichiarato il decesso.

"Una giornata di festa, dedicata da sempre alla chiusura dei festeggiamenti Pasquali, trasformata in tragedia, per la nostra Comunità, da un incidente in cui ha perso la vita un giovane serradifalchese. Con i suoi 30 anni pieni di vitalità Calogero si apprestava a trascorrere un momento di spensieratezza a bordo della sua moto: il destino lo ha fermato e con lui ha fermato l’allegria di questo giorno", scrive sui social il sindaco del comune nisseno, Leonardo Burgio.

"Il primo pensiero va a lui, all’impegno che ogni giorno esprimeva nel suo lavoro, da persona perbene qual’era, l’altro pensiero va alla sua famiglia ed a quanti lo hanno amato, che vivono la tragedia di un distacco violento e incomprensibile. Esprimo a nome mio personale, dell’ Amministrazione Comunale Serradifalco, del Presidente del Consiglio e del Gruppo Consiliare “Noi ci Siamo” il cordoglio di tutta la Comunità del Comune di Serradifalco", conclude il primo cittadino.

Il 30enne era ben voluto nella piccola comunità, sui social si sono immediatamente moltiplicati i messaggi in ricordo del giovane di amici e conoscenti. "Sei cresciuto a casa nostra ne abbiamo fatto serate insieme a ridere e scherzare. Non si può morire così! Un giorno ci rincontreremo tutti. Ciao, Calò, resterai sempre nei nostri cuori", scrive un utente; "Un altro angelo in celo. Ciao, Pachito, non ci sono parole", fa eco un altro.