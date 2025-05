video suggerito

Tragedia dell’Agno, recuperata dopo 15 giorni l’auto coi corpi di Leone Nardon e suo figlio Francesco È stata recuperata l’auto di Leone e Francesco Nardon, padre e figlio morti nel crollo del ponte sull’Agno a Valdagno, in provincia di Vicenza. Il veicolo, trascinato via dalla piena, sarà ora analizzato per chiarire le cause del decesso. Si indaga per omicidio colposo. Sostieni il giornalismo libero di Fanpage.it Abbonati ora

A cura di Biagio Chiariello

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Dopo oltre due settimane di attesa e tentativi, oggi 2 maggio è stata finalmente recuperata l’auto di Leone e Francesco Nardon, padre e figlio di 64 e 21 anni travolti dal crollo del ponte sull’Agno a Valdagno, in provincia di Vicenza, lo scorso 17 aprile. La Fiat Ulysse, inabissata nelle acque del torrente in località Ponte dei Nori, è rimasta imprigionata per giorni al centro del corso d’acqua, bloccata da una fitta rete di detriti e dalla violenza della corrente, che ha reso fino ad ora impossibile ogni tentativo di recupero.

Il delicato intervento è stato portato a termine dai sommozzatori del reparto Gos dei vigili del fuoco di Verona. Dopo aver liberato la carcassa dell’auto da tronchi e fango, i soccorritori l’hanno agganciata e issata con un’autogrù, posizionandola infine su un carro attrezzi per il trasferimento in un deposito giudiziario. Le operazioni, rese complesse dalla posizione del mezzo e dalla natura instabile del fondale, sono durate circa un’ora e mezza.

Il veicolo ora è sotto sequestro. Sarà oggetto di approfondite analisi da parte dei periti incaricati dalla procura di Vicenza, che indaga per omicidio colposo plurimo. Il fascicolo, aperto al momento contro ignoti, punta a chiarire eventuali responsabilità legate al cedimento improvviso della struttura.

Intanto emergono anche i primi esiti degli esami autoptici: Leone Nardon sarebbe morto sul colpo a causa di un politraumatismo, mentre il figlio Francesco sarebbe deceduto per annegamento. Una tragedia che ha sconvolto la comunità e che ora attende risposte chiare su come sia potuto accadere un crollo tanto improvviso e devastante.