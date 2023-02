Tragedia a Crotone, scontro tra auto: un morto e 4 feriti. Bimbi restano incastrati tra le lamiere Due le vetture coinvolte (una Fiat Panda ed una Kia Sportage) nell’incidente sulla SS107 Silana che collega Crotone e Cosenza. Il bilancio è di una persona deceduta, una in codice rosso e tre feriti.

A cura di Biagio Chiariello

Incidente mortale intorno alle 17.10 di oggi, 11 febbraio, sulla SS107 Silana che collega Crotone e Cosenza. Una persona è deceduta sul colpo nello scontro frontale tra una utilitaria ed un suv (una Fiat Panda ed una Kia Sportage) ed un'altra è stata ricoverata in ospedale trasportata in elisoccorso. Il bilancio riporta anche altri feriti, tra cui due bambini.

L'incidente si è verificato allo svincolo per Cotronei (Crotone), nella Sila grande. L'arteria è bloccata in entrambi i sensi di marcia.

Intervento dei vigili del fuoco del comando di Crotone sede centrale e del comando di Cosenza distaccamento di San Giovanni in Fiore per estrarre i passeggeri rimasti incastrati che sono stati poi affidati al personale sanitario del Suem118 per le cure del caso e successivo trasporto presso struttura ospedaliera con ambulanza e Elisoccorso.

Attualmente la SS 107 chiusa in ambedue i sensi di marcia.

IN AGGIORNAMENTO