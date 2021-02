Dramma nella notte a Cortina d'Ampezzo dove un'anziana donna, Ilda Verocai, 92 anni, è stata trovata morta riversa a terra in una contrada del paese in provincia di Belluno. Erano circa le 5 del mattino quando si è verificata la tragedia in località Verocai, dove risiede. La donna, da una prima ricostruzione dei fatti effettuata dai carabinieri della Compagnia di Cortina, intervenuti sul posto per i rilievi, sarebbe deceduta per assideramento, probabilmente dopo essere uscita di casa da sola a tarda serata. La vittima, che si muoveva con un deambulatore, sarebbe caduta a terra accidentalmente, ma il freddo intenso della notte, con il termometro che si trovava ben sotto lo zero, ne avrebbe causato il decesso. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri e gli operatori sanitari. Si è trattato quasi sicuramente di un incidente senza il coinvolgimento di terzi e la salma é già a disposizione dei familiari per il funerale.

A Cortina da giorni si sta registrando un freddo gelido. Tra l'1 e il 2 febbraio il tempo è stato caratterizzato da generali condizioni di cielo parzialmente nuvoloso, ma con temperature comprese tra -3 e 6 gradi centigradi. Anche nei prossimi giorni si manterrà questa situazione, anche se entro venerdì ci sarà un primo miglioramento con le giornate che diventeranno più calde. Le generali condizioni di cielo saranno molto nuvoloso o coperto, ma proprio all'inizio del weekend la temperatura massima verrà registrata alle ore 13 e sarà di 6 gradi centigradi, la minima di 2°C alle ore 5.