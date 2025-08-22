Tragedia a Catanzaro, furgone in manovra investe e uccide bimbo di 2 anni mentre gioca

Un bambino di 2 anni è morto nel quartiere Janò, a nord di Catanzaro, dopo essere stato investito da un furgone in manovra. Il conducente, appresa la notizia, ha accusato un malore.

Dramma a Catanzaro, dove oggi un bambino di soli 2 anni è morto dopo essere stato investito da un furgone in manovra. È successo poco fa nel quartiere Janò, a nord della città.

Sul posto i sanitari del 118 che non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Indagini sono in corso per cercare di ricostruire la dinamica di quanto successo.

Gli accertamenti sono stati avviati dalla polizia locale e dai Carabinieri. A quanto si apprende, la Procura della Repubblica di Catanzaro ha aperto un fascicolo per ricostruire l'accaduto ed accertare eventuali responsabilità.

Le indagini sono coordinate dalla sostituto procuratrice Silvia Peru, mentre sul posto si è recato anche l'avvocato Antonio Ludovico per conto della famiglia della piccola vittima.

Seconda una primissima ricostruzione, il conducente del mezzo non si sarebbe accorto del fatto di aver travolto in retromarcia il bimbo, che pare stesse giocando col suo cane a pochi metri da casa.

L'uomo sarebbe stato rintracciato solo in seguito dagli agenti delle Volanti e, apprendendo la notizia, avrebbe avuto un malore.

