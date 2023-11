Toscana, il governatore Giani: “Sciacallaggio con falsi avvisi su case colpite dall’alluvione” Il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani: “Non c’è fine allo sciacallaggio. Questi avvisi che stanno circolando davanti alle porte delle abitazioni delle zone alluvionate sono falsi. Prestate attenzione!!”.

A cura di Davide Falcioni

Ai morti, ai danni per centinaia di milioni di euro e alla disperazione di centinaia di famiglie danneggiate dall'alluvione di aggiungono anche gli sciacalli, un "grande classico" delle catastrofi naturali italiane, quando migliaia di persone sono obbligate a lasciare incustodite le loro case correndo il rischio di furti e saccheggi. A denunciare gli ultimi episodi è stato ieri il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani: "Non c'è fine allo sciacallaggio. Questi avvisi che stanno circolando davanti alle porte delle abitazioni delle zone alluvionate sono falsi. Prestate attenzione!!".

Il governatore ha pubblicato la foto di un falso avviso in cui si legge l'intestazione fittizia "Ministero dell'Interno – Dipartimento di Pubblica sicurezza" e si invitano, in modo volutamente confusionario, a lasciare la casa i "non residenti" che vi fossero ospitati e si chiede alle persone di stare pronte coi documenti di identità e con il contratto di locazione per affrontare ipotetici controlli delle autorità "nei condomini e nelle abitazioni private". Giani fa sapere che si tratta di avvisi falsi. Un avviso del genere circolava anche nel periodo clou della pandemia, e anche allora era totalmente falso.

Nel frattempo ieri è stato ritrovato senza vita l'anziano disperso a Prato a seguito dell'alluvione del 2 novembre scorso. Si è appreso che il corpo dell'uomo, di 84 anni, è stato rinvenuto in un vivaio della città toscana situato lungo un canale in cui confluiscono le acque del torrente Bardena, che era straripato giovedì scorso nella frazione di Figline, dove l'anziano risiedeva. Si sospetta che la vittima fosse in auto quando è stata travolta dalla forza improvvisa del fiume, che ha riversato acqua e detriti nelle strade circostanti. Le vittime dell'alluvione salgono quindi a otto.