Toro in fuga sull’A14, chiuso per 6 ore il tratto tra Mottola e Taranto: il video Chiuso al traffico per diverse ore un tratto dell’autostrada A14 Bari-Taranto a causa di una circostanza particolare. Intorno alle 4.15 di giovedì 22 maggio il transito delle vetture tra Mottola e Taranto nord è stato interrotto a causa della presenza di un toro sulla carreggiata. Dopo circa sei ore l’animale è stato recuperato e il tratto riaperto, non è chiaro come sia arrivato in A14. Sostieni Fanpage.it, fai rumore con noi

A cura di Eleonora Panseri

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Il toro che ha bloccato l'autostrada.

Due tratti dell'autostrada A14 Bari-Taranto sono stati chiusi al traffico per diverse ore a causa di una circostanza molto particolare. Intorno alle 4.15 il transito delle vetture tra Mottola e Taranto nord (verso Taranto) è stato interrotto a causa della presenza di un toro sulla carreggiata.

Subito sono intervenuti sul posto i Vigili del Fuoco, il servizio veterinario dell'ASL, la Polizia Stradale e il personal della Direzione 8° Tronco di Bari di Autostrade per l’Italia che si sono occupati della messa in sicurezza della zona per permettere il recupero dell'animale.

Per favorire le operazioni è stato successivamente chiuso anche il tratto compreso tra il bivio con la Ss7 Appia e Mottola verso Bari. Per chi proveniva da Bari ed era diretto verso Taranto, dopo l'uscita obbligatoria a Mottola, era stato consigliato di percorrere la viabilità ordinaria e di rientrare in autostrada a Palagianello.

Mentre agli automobilisti provenienti da Taranto e diretti verso Bari era stato suggerito di entrare in autostrada alla stazione di Mottola verso Bari dopo aver percorso la viabilità ordinaria.

Fortunatamente, dopo circa 6 ore, intorno alle ore 9.30, i tratti chiusi sono stati riaperti al traffico in entrambe le direzioni, e la circolazione è tornata progressivamente alla normalità.

A quanto si apprende, vista l'orario in cui si è verificato l'accaduto, sembra non sia stato facile contattare un medico veterinario. L'animale, un grosso esemplare di razza podolica, è stato sedato, recuperato e messo al sicuro.

Non si sa come abbia fatto ad arrivare lì. Le indagini sono in corso: l'animale potrebbe essere arrivato sull'autostrada dopo essere fuggito da un allevamento della zona. In rete sono circolati foto e video del particolare avvistamento.

Un episodio simile era accaduto anche nel pomeriggio del 19 marzo, quando un toro era stato avvistato vagare in libertà per le strade di Oggiono, in provincia di Lecco. Nella sua corsa, immortalata sui social da alcuni cittadini, aveva urtato una donna di 43 anni. Il bovino in quell'occasione è stato abbattuto.