Toro in fuga per le strade di Oggiono, carica una donna che sta andando a prendere il figlio a scuola Nel pomeriggio di oggi mercoledì 19 marzo un toro si è aggirato per le strade di Oggiono (Lecco) in libertà. Nella sua corsa, immortalata sui social da alcuni cittadini, ha urtato una donna di 43 anni. Il bovino è stato abbattuto.

Nel pomeriggio di oggi, mercoledì 19 marzo, un toro si è aggirato per le strade di Oggiono (Lecco) in libertà. Nella sua corsa, immortalata sui social da alcuni cittadini, ha urtato una donna che aspettava il figlio fuori da scuola. La vittima, una 43enne, è stata soccorsa dai volontari della Croce San Nicolò ed è stata subito trasportata all'ospedale di Lecco in codice verde: le sue condizioni non sono gravi.

Secondo le prime ricostruzioni, l'animale sarebbe scappato da un macello lungo la strada Provinciale per scampare al mattatoio. Immediata è stata la richiesta di intervento da parte degli abitanti di Oggiono, Peslago e Trescano alle forze dell'ordine e agli agenti della Polizia provinciale, che hanno delimitato l'intera zona e evacuato anche una scuola materna per mettere al riparo i bambini, nel timore che il toro potesse colpirli. I poliziotti, dopo avere tentato invano di catturare il bovino terrorizzato, l'hanno però purtroppo abbattuto.