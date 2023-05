Torna in Italia dalle vacanze con la mandibola di uno squalo mako in valigia, 5mila euro di multa Ha portato in valigia la mandibola di uno squalo mako, considerata specie protetta. Il turista italiano ha ricevuto una multa di 5mila euro di ritorno da una vacanza nell’isola di São Vicente, a Capo Verde.

A cura di Gabriella Mazzeo

Immagine di repertorio

Ha portato con sé la mandibola di uno squalo mako a pinna corta, nascosta in un bagaglio che dall'isola São Vicente, a Capo Verde, stava atterrando all'aeroporto "Falcone e Borsellino" di Palermo. A scoprire il souvenir illegale portato dal turista, la guardia di finanza che stava effettuando i controlli di rito all'arrivo dei bagagli. La mandibola è stata sequestrata dai funzionari dell'Agenzia delle dogane.

A portare i resti nel nostro Paese, un cittadino italiano residente in Sicilia. L'uomo è stato sanzionato con una multa di 5mila euro perché lo squalo mako, il cui nome scientifico è isurus oxyrinchus, è una specie protetta dalla convenzione di Washington. Come l'uomo sia riuscito a procurarsi la mandibola dell'animale non è ancora chiaro.

Non è stato reso noto se il turista di ritorno da Capo Vede fosse o meno a consapevole di aver commesso un illecito. I dettagli saranno accertati dalle autorità che stanno conducendo i relativi accertamenti sulla vicenda. Per il momento, però, i resti sono stati sequestrati. Non è chiaro ora quale sarà il destino della mandibola di squalo mako, che forse sarà restituita all'isola dalla quale è stata sottratta.

Lo squalo mako vive nelle acque tropicali e subtropicali e trova nel mare di Capo Vede il suo habitat ottimale. Questo squalo, appartenente a una specie considerata protetta, è uno dei pochi in grado di saltare fuori dall'acqua, anche ben oltre la lunghezza del proprio corpo. Altre specie capaci di fare quello che viene definito "breaching", sono quelle dello squalo bianco o dello squalo pinna nera. L'isurus oxyrinchus (nome scientifico per lo squalo mako) può elevarsi balzando persino a 7 metri d'altezza dalla superficie. L'animale sfrutta questa sua capacità e la sua velocità per catturare prede veloci come i tonni e il pesce azzurro.