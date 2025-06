video suggerito

Torna a casa e trova uno sconosciuto che dorme sul divano: "Volevo solo riposarmi". Arrestato Una donna di Jesolo ha trovato sul divano della sua abitazione uno sconosciuto addormentato. L'uomo si sarebbe introdotto da una finestra forzata mentre la proprietaria di casa non c'era.

A cura di Gabriella Mazzeo

immagine di archivio

È tornata a casa come sempre, ma questa volta ad attenderla sul divano del salotto vi era uno sconosciuto addormentato. Protagonista della vicenda è una donna di Jesolo, nel Veneziano, che aprendo la porta di casa si è trovata davanti un 30enne addormentato sul suo divano. L'uomo sarebbe entrato forzando una finestra e una volta dentro si sarebbe disteso sul divano, convinto di poter riposare indisturbato.

La donna ha allertato la polizia locale e gli agenti hanno identificato l'uomo dopo essere intervenuti sul posto. Durante una perquisizione personale, hanno trovato alcuni involucri di stupefacente. Il 30enne è stato arrestato con l'accusa di violazione di domicilio e detenzione di droga ai fini di spaccio.

Gli approfondimenti bancari hanno fatto emergere diversi bonifici effettuati dal 30enne a se stesso, probabilmente per mettere al sicuro i contanti ottenuti con lo spaccio. Nella mattinata di ieri, l'uomo è comparso davanti alla giudice Giulia Cauccia di Venezia per l'udienza di convalida di arresto durante la quale ha sostenuto di essere entrato "solo per riposare", minimizzando l'accaduto e spiegando di aver trovato "la porta aperta".

La circostanza è stata smentita dalla polizia locale, che invece ha parlato di una finestra forzata per entrare nell'appartamento. Dalla casa non è stato portato via niente: l'uomo si sarebbe "limitato" a distendersi sul divano per poi addormentarsi fino all'arrivo della proprietaria che ha a sua volta ha allertato le autorità per richiedere un intervento.

La giudice ha convalidato l'arresto disposto per il 30enne, ma ha deciso di non applicare misure detentive: il 30enne è stato rimesso in libertà con l'obbligo di presentazione periodica alle forze dell'ordine. L'udienza è stata rinviata a data da destinarsi per la discussione e la sentenza.