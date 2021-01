Ha ammazzato la moglie e il figlio, di appena 5 anni, per poi tentare il suicidio lanciandosi dal balcone di casa. Dramma familiare a Carmagnola, nel Torinese. I Carabinieri hanno trovato l’uomo a terra nel cortile del condominio. Alexandro Riccio, 39 anni, è ricoverato al Cto di Torino, non è in pericolo di vita. Al culmine di una lite familiare per motivi ancora da accertare avrebbe colpito a morte, utilizzando un corpo contundente, la moglie quasi coetanea Teodora Casasanta e il figlio Ludovico. L’allarme nel cuore della notte in Via Barbaroux è stato dato dai vicini svegliati dalle urla di un litigio. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri del nucleo investigativo del comando provinciale e della compagnia di Moncalieri. Riccio ora è piantonato in ospedale in stato di fermo dagli stessi militari dell'Arma