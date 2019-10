in foto: Immagine di repertorio

È inciampata in un tombino mentre attraversava la strada. Ma ha battuto con la testa per terra, sull'asfalto, e per lei non c'è stato nulla da fare. È morta così, per un tragico incidente, Edda Basso, 87 anni. È successo nel pomeriggio di ieri, venerdì 25 ottobre, a Torino in corso Brescia angolo via Alessandria. Alcuni passanti hanno immediatamente allertato i soccorsi: un'ambulanza del 118 ha trasferito la donna in codice rosso all’ospedale Giovanni Bosco, dove i medici hanno tentato tutto il possibile per rianimarla ma alla fine non c'è stato nulla da fare e ne hanno dichiarato il decesso intorno alle 18:30, circa tre ore dopo l'accaduto. Stando ad una prima ricostruzione dei fatti, la pensionata, che vive in zona, era uscita da casa da sola per una commissione.

Poi, mentre attraversava la strada è inciampata in un tombino killer che si trova proprio nell’attraversamento pedonale, a circa due metri dal marciapiede, quasi davanti alla caffetteria che fa angolo, e ha battuto la testa cadendo sull'asfalto. Gli agenti della municipale l’hanno trovata svenuta a terra, in mezzo alla strada: perdeva sangue da una vistosa ferita al capo. Sono in corso gli accertamenti del caso per accertare con certezza la causa della caduta e della morte. La polizia municipale ha espresso, nei confronti dei familiari, "le più sentite e profonde condoglianze". Gli agenti hanno accompagnato Edda in ospedale, seguendo le operazioni dei sanitari fino all’ultimo.