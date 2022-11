Torino, grave scontro tra auto e moto: morto centauro, feriti 23enne incinta e il suo compagno Francesco Lavigna è deceduto in un grave incidente autostradale tra una moto e un’auto avvenuto nel pomeriggio di ieri nei pressi di Torino. Il 56enne si è schiantato contro l’auto di una giovane 23enne.

Un uomo di 56 anni è morto in un grave incidente stradale avvenuto sulla strada provinciale 82 a Montalenghe, in provincia di Torino. Francesco Lavigna, originario di Favria, stava guidando la sua moto Yamaha in direzione del centro del paese quando, per cause ancora da accertare, si è scontrato frontalmente con un'auto Renault Scénic che viaggiava nella direzione opposta.

Secondo quanto rilevato subito dopo il sinistro stradale, la Renault stava svoltando a sinistra per imboccare una stradina secondaria. A bordo della vettura viaggiavano una ragazza incinta di 23 anni e il suo compagno di 25 anni.

Entrambi i giovani sono rimasti feriti in modo non grave e sono stati trasportati in ambulanza all'ospedale di Ivrea. Dopo aver ricevuto le cure del caso, hanno potuto lasciare il nosocomio. Per il 56enne a bordo della moto, invece, non vi è stato nulla da fare. Sull'accaduto indagano i carabinieri della stazione di San Giorgio Canavese.

La dinamica dei fatti è ancora da accertare: saranno le forze dell'ordine a chiarire come si sia verificato il sinistro stradale e per quale motivo la Yamaha si sia schiantata contro la Renault che viaggiava nel senso di marcia opposto. Secondo quanto ricostruito finora dagli agenti, lo schianto ha fatto capovolgere la vettura, facendola finire al fianco della strada. La moto invece è stata quasi completamente distrutta nell'impatto.

L'incidente sarebbe avvenuto nel pomeriggio del giorno di Halloween, intorno alle 15.30. Sul posto sono intervenute le forze dell'ordine e i sanitari del 118 per offrire assistenza ai due giovani a bordo della Renault e al centauro 56enne che purtroppo è deceduto sul colpo. Nonostante l'impegno dei medici, infatti, per l'uomo non vi è stato nulla da fare. I sanitari non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.