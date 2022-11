Torino, donna muore dopo l’anestesia dal dentista: si indaga per omicidio colposo Maria Maddalena Audenino, pensionata di 73 anni che godeva di buona salute, è morta sul lettino di uno studio dentistico di Chieri, in provincia di Torino, subito dopo l’anestesia.

A cura di Davide Falcioni

Era andata dal dentista per farsi mettere una dentiera, uno degli interventi più comuni e apparentemente semplici. Però Maria Maddalena Audenino, pensionata di 73 anni che godeva di buona salute, non si è più alzata dal lettino dell'odontoiatra dopo uno shock anafilattico provocato probabilmente dall'anestesia.

È accaduto in uno studio dentistico di Chieri. Il medico aveva quasi terminato l’impianto, che stava riuscendo alla perfezione. L’anestesista era presente in studio, al suo fianco, come accade ogni volta in cui, per via della complessità dell’intervento, o dell’età e del quadro clinico del paziente, è necessario effettuare una sedazione ulteriore.

La 73enne era semi cosciente mentre il dentista le impiantava la dentiera. Poi, proprio quando l’operazione stava finendo, è sopraggiunto un arresto cardiaco. La signora è stata subito soccorsa ed è partita anche la chiamata al 118, ma l'intervento dei medici si è rivelato inutile.

La polizia locale di Chieri è intervenuta sul luogo del decesso, per svolgere i primi accertamenti e sequestrare parte dei materiali e delle attrezzature utilizzate durante l’intervento. Sul caso è stata aperta ieri un’inchiesta, svolta dai carabinieri e dai Nas, coordinata dal procuratore aggiunto Vincenzo Pacileo che, come atto dovuto, contesta il reato di omicidio colposo.

Sul corpo di Maria Maddalena Audenino è stata disposta l'autopsia, che sarà fondamentale per capire se la morte sia avvenuta per una causa naturale, come accade a volte con chi ha qualche problema di cuore. Oppure se il decesso sia da attribuire ad altre cause, che ora l’autorità giudiziaria vuole accertare. Al momento, comunque, agli inquirenti non risultano anomalie nello svolgimento dell’operazione, che sarebbe stata eseguita a regola d'arte dai due professionisti.