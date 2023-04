Torino, 3 studenti corrono nudi nel parco dopo l’esame, poi si picchiano e scappano nel traffico Tre studenti di origini francesi sono stati fermati dopo la corsa nudi nel parco di Stupinigi a Nichelino (Torino). Secondo quanto ricostruito, i tre giovani si sarebbero picchiati davanti ai passanti.

A cura di Gabriella Mazzeo

Immagine di repertorio

Avevano deciso di correre completamente nudi nel parco di Stupinigi, a Nichelino (Torino). Una scommessa fatta forse in vista di un esame universitario particolarmente difficile e superato inaspettatamente a pieni voti. Tre ragazzi di origini francesi di età compresa tra i 24 e i 26 anni sono stati fermati attorno alle 16 del pomeriggio di ieri, lunedì 24 aprile, dopo la folle corsa senza vestiti in pieno giorno. Stando a quanto reso noto dalle forze dell'ordine, i tre si sarebbero spogliati all'ingresso del parco e lo avrebbero percorso senza niente indosso fino a decidere di percorrere in questo modo anche le strade del centro cittadino.

Da quel momento è iniziato il caos. Alcuni cittadini hanno allertato le forze dell'ordine provando a ricostruire l'assurda vicenda: secondo quanto raccontato, i tre sarebbero arrivati alle mani (sempre nudi) nel parco di Stupinigi e poi, complice anche l'assunzione di alcuni stupefacenti, avrebbero iniziato una folle corsa verso la strada, in direzione di Orbassano e di Tetti Valfrè.

I carabinieri sono quindi intervenuti, aiutati anche dalle altre segnalazioni degli automobilisti. Secondo quanto accertato, i tre giovani avrebbero assunto della droga prima di lanciarsi nella bravata. Si tratterebbe, secondo le prime informazioni, di Lsd, ma la natura degli stupefacenti non è stata ancora confermata dalle autorità.

Gli studenti sono stati fermati e poi assistiti dal personale sanitario della Croce rossa. In particolare, uno di loro è stato recuperato in stato di semi incoscienza in un canale. I giovani sono stati trasportati in ospedale per ricevere tutte le cure del caso. Dopo essere stati sottoposti anche agli esami del sangue, sono stati medicati e sono ora in attesa di lasciare il nosocomio. I tre dovranno fornire la loro testimonianza alle forze dell'ordine.