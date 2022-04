Torino, 23enne tenta di scassinare l’appartamento di un poliziotto ma lo trova in casa: arrestata Una 23enne ha cercato di scassinare la porta dell’appartamento di un poliziotto in zona Crocetta, a Torino. La donna lo ha trovato però all’interno dell’abitazione ed è stata arrestata per tentato furto.

A cura di Gabriella Mazzeo

Non aveva idea di chi fosse il padrone di casa dell'abitazione che aveva intenzione di svaligiare e non sapeva di trovarsi davanti all'appartamento di un poliziotto. Sicuramente non aveva effettuato un sopralluogo prima di tentare il furto: protagonisti di questa storia sono una giovane di 23 anni e un agente torinese, vittima del tentato furto. Martedì pomeriggio la 23enne ha tentato di forzare la porta dell'abitazione in zona Crocetta, a Torino, pensando che il proprietario non fosse in casa. Sfortunatamente per lei, però, quando ha provato a fare irruzione ha trovato il poliziotto, quel giorno fuori servizio, all'interno dell'appartamento. L'uomo ha aperto la porta incuriosito dai rumori che arrivavano dal pianerottolo e ha visto la giovane di 23 anni con in mano una lastra per far scattare la serratura.

Quando i due si sono trovati faccia a faccia, la donna ha provato ad allontanarsi, ma non ci è riuscita. Il poliziotto l'ha bloccata in poco tempo e ha poi avvisato i colleghi del commissariato San Donato, che sono subito arrivati sul posto. Gli agenti hanno portato la giovane in caserma e l'hanno arrestata per tentato furto ai danni del collega. Non sono stati diffusi altri dettagli sulla 23enne colta in flagranza di reato. Il tutto sarebbe avvenuto in pieno giorno, proprio mentre l'uomo si trovava all'interno del suo appartamento. Ad insospettirlo i rumori continui sul pianerottolo di casa e quelli dietro la porta dell'appartamento. Dopo aver attesto qualche istante, ha deciso di aprire lui stesso trovandosi davanti la 23enne con la lastra ancora tra le mani. La donna non aveva capito di trovarsi in presenza di un poliziotto neppure quando l'uomo le ha aperto la porta e ha cercato comunque di allontanarsi. Sembra che con lei non vi fossero complici e che abbia agito completamente da sola