Tir a fuoco sulla A1 a San Giovanni Valdarno, enorme nube di fumo e traffico in tilt: 11 km di coda L'incidente è avvenuto oggi pomeriggio all'altezza del km 357 della A1, l'autostrada è rimasta bloccata in entrambi i sensi tra Valdarno e Arezzo per diverse ore con distribuzione dell'acqua agli automobilisti in coda.

A cura di Antonio Palma

Spaventoso incidente oggi pomeriggio nel tratto toscano dell'autostrada A1, all'altezza di San Giovanni Valdarno, in provincia di Arezzo. Per motivi ancora da accertare, un camion si è ribaltato ed è andato a fuoco bloccando l'intero tratto autostradale per diverse ore tra le uscite di Valdarno e Arezzo. L'incidente, avvenuto all'altezza del km 357, ha costretto le autorità a chiudere il tratto della A1 in entrambi i sensi di marcia con inevitabili code di oltre 11 chilometri. Alle 18:30 poi è stato riaperto il tratto dell'A1 ma solo in direzione Firenze.

Le foto che sono arrivate dal posto sono terribili, con fiamme altissime e una enorme nube di fumo nero che si innalzava in aria mentre centinaia di veicoli e tir fermi in coda senza possibilità di muoversi. Autostrade ha comunica che ha preveduto anche alla distribuzione dell'acqua agli utenti in coda e che sul posto sono accorsi il personale di Autostrade per l'Italia e tutti i mezzi di soccorso. Fortunatamente non si registrano feriti, il camionista aveva già fatto in tempo a scendere e allontanarsi quando il tir ha preso fuoco.

L'incidente stradale si è verificato poco prima delle 16 di oggi, venerdì 12 aprile, e ha coinvolto un mezzo pesante che in seguito allo schianto ha preso fuoco. Sul posto sono accorsi i Vigili del Fuoco per spegnere le fiamme e la Polizia Stradale ed il personale del 4° tronco di Firenze di Autostrade per l'Italia per gestire la viabilità.

Autostrade per l'Italia, che gestisce il tratto della A1 Milano-Napoli interessato dall'incendio, comunica che all'interno del tratto chiuso il traffico ha raggiunto gli 11 km di coda verso Roma e 4 km di coda all'uscita obbligatoria di Valdarno. Code anche sulla viabilità esterna e alternativa dopo la chiusura del tratto. Alle 18:30 è stato riaperto il tratto in direzione Firenze dopo l'incidente

Agli automobilisti in direzione di Firenze, dopo l'uscita obbligatoria ad Arezzo, dove si sono formati 4 km di coda, è consigliato proseguire sulla Strada regionale 69 fino a Valdarno da dove si potrà rientrare in A1, percorso inverso per chi viaggia in direzione sud. Per lunghe percorrenze si consiglia invece di uscire a Valdichiana, prendere il raccordo Siena-Bettolle SS326 direzione Siena e rientrare in Autostrada a Firenze Impruneta. Percorso inverso per chi viaggia verso sud. Sul posto sono presenti il personale di Autostrade per l'Italia e tutti i mezzi di soccorso.