video suggerito

“Ti aspetto a lavoro”, poi scompare nel nulla: a Ginosa si cerca Ramona Zinta, appello del Comune Apprensione a Ginosa per la scomparsa di Ramona Zinta, 39 anni, di cui si sono perse le tracce dalla serata di martedì. Aveva detto al figlio che lo avrebbe aspettato alla pizzera La Pescarella dove aveva appena cominciato a lavorare. Ricerche in corso. Il sindaco Parisi: “Chiunque ha sue notizie, contatti il 112”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Ida Artiaco

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Ramona Zinta (Facebook).

Apprensione a Ginosa, in provincia di Taranto per la scomparsa di Ramona Zinta. La donna, 39 anni, ha fatto perdere le sue tracce da martedì sera. A lanciare l'allarme tramite i canali social del Comune è stato anche il sindaco, Vito Parisi.

"È scomparsa intorno alle ore 19,00 del 2 aprile 2024 Ramona Zinta, 39 anni, originaria della Lettonia, domiciliata a Ginosa, corporatura normale, altezza 1,65 mt, capelli castani, occhi verdi, carnagione chiara. La donna si è allontanata a piedi dall'esercizio pizzeria "La Pescarella", sita in c.da Pescarella. Da allora, non si hanno più sue notizie. Aveva indosso una camicia di colore bianco, pantalone e giubbotto di colore scuro. Chiunque ha sue notizie, può contattare il 112", si legge nel messaggio.

Stando a quanto ricostruito finora, la 39enne stava facendo un giorno di prova come cameriera nella pizzeria La Pescarella da dove poi si è allontanata. L'ultimo a sentirla è stato il figlio che, a Chi l'ha visto?, ha raccontato: "Mi ha detto ti aspetto al lavoro, mi aveva pure lavato la camicia, ma non l’ho trovata".

Da quel momento, infatti, non si hanno più sue notizie. È stato proprio il figlio a lanciare l'allarme. Ai microfoni della trasmissione condotta da Federica Sciarelli nella puntata andata in onda ieri sera, ha aggiunto: "Aiutateci a trovarla".

La 39enne, dopo qualche ora dalla sua scomparsa, sarebbe stata ripresa in un video dalle telecamere di videosorveglianza in una zona non distante dalla pizzeria: nelle immagini apparirebbe un po' confusa. Nelle ricerche sono impiegati i cani molecolari che al momento non si sono allontanati dalla zona della scomparsa. Con sé non ha il cellulare e secondo quanto dichiarato dal datore di lavoro aveva anche indosso il grembiule quando si è allontanata.