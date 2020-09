Non tornavano in classe dal 21 settembre e gli insegnanti, allarmati, non riuscivano a mettersi in contatto con la nonna. Così Kirsten Zastoupil, maestra dei due bambini al Forney Independent School District, ha capito che qualcosa non andava e ha allertato immediatamente le autorità. Da qui la macabra scoperta: i due piccoli di 5 e 7 anni convivevano da una settimana con il cadavere della nonna morta improvvisamente in casa.

Quando gli agenti sono arrivati sul posto, i ragazzi hanno aperto la porta e hanno detto loro che "la mamma era svenuta" e giaceva sul pavimento nella loro casa di Talty, in Texas.. Secondo il capo della polizia locale Bill Carmack, i bambini avevano provato a usare il telefono cellulare per chiamare aiuto, ma non sono stati in grado di inserire la password per sbloccarlo. Hanno anche aggiunto che non conoscevano i loro vicini e avevano per questo paura di uscire da soli, quindi sono rimasti in casa e si sono nutriti, lavati e vestiti autonomamente per cinque giorni. La polizia ha riferito che i bambini ora stanno bene e sono in salute, nonostante il trauma vissuto.

Connie Taylor, 71 anni, aveva recentemente completato il processo di adozione ottenendo la piena custodia dei due minori. Secondo le prime informazioni sembrerebbe morta per cause naturali. Si attende l'esito dell'autopsia per stabilire l'esatta causa del decesso. I ragazzi sono tornati temporaneamente alle cure dei servizi sociali in attesa che un altro parente ne chieda la custodia. Ulteriori informazioni sui genitori biologici dei due bambini non sono state rese note.

La tragedia ha evidenziato quanto gli insegnanti possano essere importanti per il benessere dei loro studenti, come ha sottolineato il responsabile del distretto scolastico dove studiano i due bambini in una dichiarazione ufficiale: "Siamo così grati che i nostri insegnanti stiano costruendo rapporti con le famiglie e siano in grado di sapere se qualcosa non va. I nostri cuori sono spezzati. Siamo vicini alla famiglia, li sentiamo vicini e preghiamo per loro".