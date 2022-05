Terrore a Venezia: uomo si uccide con un colpo di pistola davanti ai turisti Suicidio davanti a passanti e turisti che in questo fine settimana hanno riempito Venezia. Un uomo si è sparato in Calle Larga XXII Marzo.

A cura di Susanna Picone

Dramma a Venezia, dove un uomo si è ucciso in strada, davanti ai tantissimi turisti che questo fine settimana hanno riempito la città. Il drammatico gesto dell'uomo, di cui non si conosce ancora il nome, nel pomeriggio di oggi, sabato 21 maggio, in Calle Larga XXII Marzo davanti al negozio di Burberry. Erano le 16 circa quando l'uomo ha puntato una pistola contro se stesso e ha sparato. Agghiacciante la scena che si è presentata ai presenti. L'uomo, che indossava una camicia azzurra, un paio di pantaloni chiari, si è accasciato ormai senza vita davanti alla vetrina del negozio. Dalle prime informazioni si tratterebbe di un uomo italiano. Sulla vicenda indagano i carabinieri.

Articolo in aggiornamento