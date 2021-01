La provincia di Catania continua a tremare. In queste ore è in corso un vero e proprio sciame sismico, che ha avuto il suo episodio di picco massimo ieri sera, alle 22:54, quando la terra ha tremato più forte. Un terremoto di magnitudo 3.8 localizzato a Nord della città etnea, proprio alle pendici del vulcano. La segnalazione dell Una sequenza sismica è in corso in queste ore nella provincia nord di Catania, tra Adrano e Bronte, alle pendici dell'Etna. Tra le ultime scosse di terremoto se ne è registrata una di magnitudo 3.8 alle 22:54 di ieri. La scossa più forte è stata preceduta da diversi altri episodi, soprattutto tra le 21 e le 21.30, tra i 2 e i 3 gradi. Non si registrano, per ora, danni a persone o cose, ma solo tanta paura nell'ultimo giorno dell'anno.

L'Ingv, Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, ha subito rilevato il sisma, precisando prima la fascia di magnitudo, tra 3.8 e 4.3, per poi confermare che si trattava proprio di un terremoto di grado 3.8. Il sisma ha avuto ipocentro a 12 chilometri di profondità, mentre l'epicentro è stato rilevato 5 chilometri a Nord-Est di Ragalna e 21 a Nord-Ovest del capoluogo di provincia siciliano. Secondo l'Istituto sono state più di 15 le scosse di magnitudo superiore a 2 solo nella serata di ieri, registrate nella zona intorno a Catania.

Si tratta di un episodio importante che arriva a dieci giorni di distanza dal terremoto di magnitudo 4.4 registrato a largo della costa ragusana, che aveva fatto pensare ad un coinvolgimento dell'Etna. La zona non è nuova a scosse di terremoto simili, infatti viene considerata a rischio sismico.