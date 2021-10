Terremoto Potenza, scossa di terremoto di magnitudo 3.4: avvertita anche in Puglia Violenta scossa di terremoto di magnitudo compresa tra 3.2 e 3.7 è stata registrata intorno alle 13:30 nell’area di Potenza. L’epicentro è stato segnalato dall’Ingv a Campomaggiore. È stata avvertita distintamente anche in Puglia, in particolare nella zona di Bari e di Gravina. Paura tra la popolazione e sui social.

A cura di Ida Artiaco

Una violenta scossa di terremoto di magnitudo compresa tra 3.2 e 3.7, ora stimata a 3.4, è stata registrata intorno alle 13:30 nell'area di Potenza. L'epicentro è stato segnalato dall'Ingv, l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, a Campomaggiore, a una profondità di 36 km. È stata avvertita distintamente anche in Puglia, in particolare nella zona di Bari, Gravina, Gioia del Colle e Altamura come confermato da numerosi utenti sui social network.

In aggiornamento.