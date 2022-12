Terremoto oggi nelle Marche, serie di scosse fino a magnitudo 4: segnalazioni da Ancona Serie di scosse di terremoto nelle Marche a partire dalle 6.30 di oggi, giovedì 8 dicembre: le più forti di magnitudo 3.7 e 4.0 avvertite dalla popolazione.

A cura di Susanna Picone

Una serie di scosse di terremoto sono state registrate nelle ultime ore sulla costa marchigiana pesarese. La scossa di magnitudo più intensa, 4.0 secondo i dati diffusi dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv), è stata registrata oggi, giovedì 8 dicembre, alle 8.08 sulla costa in provincia di Pesaro-Urbino a una profondità di 10 chilometri. Precedentemente una scossa di magnitudo 3.7 era stata registrata alle 6.30.

Anche se la scossa delle 6.30 ha avuto ipocentro in mare, sono diverse le segnalazioni arrivate da cittadini, soprattutto dalla zona di Ancona. Cittadini che si sono svegliati sentendo la terra tremare.

La scossa si è verificata a 9 chilometri di profondità. “Ero sveglio, sentito distintamente”, ha scritto un utente su Twitter. “Scossettina dell’Immacolata”, scrive un’altra persona.

Nei minuti successivi sono state almeno altre cinque le scosse di terremoto registrate nella stessa zona delle Marche: la prima di magnitudo 2.5 è stata registrata dagli strumenti dell’Ingv alle ore 6.32, un’altra di magnitudo 2.26 alle ore 6.39 del mattino, di 2.1 alle 6.42 e un'altra ancora di magnitudo 3.0 alle 7.55. E ancora, secondo i dati diffusi dall'Ingv alle 8.12 la terra ha tremato ancora nelle Marche, con un terremoto di magnitudo 2.6.

La popolazione di Pesaro e Urbino, a quanto si apprende, non avrebbe avvertito le scosse di terremoto, mentre qualche segnalazione è arrivata da Ancona. “È un continuo dalle 6.30”, ha scritto un utente sui social riferendosi appunto allo sciame sismico.

Per il momento, comunque, non si segnalano danni a cose o persone e ai vigili del fuoco non sono arrivate richieste di intervento.