L’oroscopo di domani, giovedì 4 luglio 2024: le previsioni segno per segno di Ginny L’oroscopo di domani, giovedì 4 Luglio 2024, e le previsioni segno per segno su amore, lavoro e fortuna: ecco cosa ci riservano le stelle in questa giornata. Aspettando la Luna nuova, con Venere, Marte e Saturno che si sostengono, questa giornata ci parla di solidi valori e sentimenti. Con la Luna in Gemelli il segno fortunato è il Gemelli stesso, mentre il segno sfortunato il Sagittario. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

Nell’oroscopo di domani, giovedì 4 luglio c'è un bellissimo sostegno tra Marte, Venere e Saturno in segni femminili. É un ottimo momento per prendere decisioni importanti, basate sulla crescita dei sentimenti. Con la Luna in Gemelli il segno fortunato é il Gemelli stesso, mentre il segno sfortunato il Sagittario.

Ariete

Amore: un fiorire di emozioni.

Lavoro: riesci a vedere un’opportunità in qualsiasi cosa.

Fortuna: apertissima a nuove ed eccitanti frontiere.

Il consiglio del giorno: lascia espandere la tua curiosità.

Voto: 8 visionario.

Toro

Amore: è la tua valvola di sfogo.

Lavoro: stare in silenzio è una vera tortura ma ti tocca.

Fortuna: ti aiuta ma non può fare tutto da sola.

Il consiglio del giorno: non riempirti la testa di limiti e regole.

Voto 6 mentalmente affaticato.

Gemelli

Amore: lo conquistate con la simpatia.

Lavoro: avanti anni luce, quasi futuristici.

Fortuna: ha ripreso in mano i comandi e regala buon umore, e sorrisi per tutti.

Il consiglio del giorno: iscrivetevi a un corso d’arte, che si tratti di disegno, pittura, canto o altro, va tutto benissimo.

Voto 8 creativi.

Cancro

Amore: è la tua specialità.

Lavoro: sempre disponibile a dare una mano.

Fortuna: così buono che tu sei pronto ad aiutarla.

Il consiglio del giorno: scegli la tua squadra del cuore tra le nazioni ancora in gioco agli Europei.

Voto 7 e mezzo cuore tenerissimo.

Leone

Amore: pronto a ricevere 1000 complimenti.

Lavoro: chiedi subito l’aumento al capo.

Fortuna: ti ravviva come il glitter di prima mattina.

Il consiglio del giorno: oggi puoi proprio dare il massimo su ogni questione.

Voto 7 e mezzo sublime.

Vergine

Amore: troppo pretenziosa, potresti farlo scappare.

Lavoro: ricorda che la perfezione non esiste.

Fortuna: prova a smussare i tuoi lati con scarso successo.

Il consiglio del giorno: non pretendere sempre il 10 e lode.

Voto 5 e mezzo frenetica.

Bilancia

Amore: timide effusioni amorose.

Lavoro: sai perfettamente come farti valere.

Fortuna: la tieni stretta stretta per sfruttarla al momento giusto.

Il consiglio del giorno: acquista piante come gerani da mettere sul tuo balcone.

Voto 8 sorridente.

Scorpione

Amore: provi a decodificarlo ma l’impresa è davvero ardua.

Lavoro: metti in stand by i progetti impossibili.

Fortuna: è su un binario parallelo che non incroci mai.

Il consiglio del giorno: consulta l’enciclopedia, non il web.

Voto 6 e mezzo punta sulle emozioni.

Sagittario

Amore: sei più concentrato sul business.

Lavoro: il business plan è per te come un rompicapo facile da risolvere.

Fortuna: è calcolabile e misurabile.

Il consiglio del giorno: siete un filino troppo razionali.

Voto 5 precisi come una calcolatrice.

Capricorno

Amore: super hot.

Lavoro: irriverente ma al momento giusto.

Fortuna: non puoi trattenerti, devi assolutamente esagerare.

Il consiglio del giorno: cerca sul dizionario le parole pazienza e temperanza.

Voto 7 e mezzo istintivo.

Acquario

Amore: pronto o quasi a dichiarazioni romantiche.

Lavoro: ti metti volentieri dietro le quinte.

Fortuna: la ritrovi nei consigli giusti che ti offrono gli amici sinceri.

Il consiglio del giorno: prova qualche cosa di nuovo.

Voto 6 e mezzo un po’ più saggio.

Pesci

Amore: urgente bisogno di dolcezze.

Lavoro: attenzione agli sproloqui.

Fortuna: vi ricorda che sotto sotto siete dolcissimi.

Il consiglio del giorno: allenate l’empatia, una dote di cui siete super forniti.

Voto 5 e mezzo scrub alle emozioni.