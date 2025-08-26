Terremoto oggi in Sicilia, scossa di magnitudo 4.7 al largo di Trapani: avvertita anche a Favignana e Palermo

Una scossa di magnitudo 4.7 è stata segnalata oggi, martedì 26 agosto, alle ore 06:07 al largo di Trapani. L'epicentro è stato registrato dall'Ingv in mare, nel Tirreno meridionale, a circa 80 chilometri al largo della costa della città siciliana, con coordinate geografiche 38.1913 di latitudine e 11.3808 di longitudine, a Ovest delle Isole Egadi, a una profondità di 10 chilometri.

Paura tra la popolazione: in molti sono stati svegliati dal boato della scossa, come hanno testimoniato numerosi utenti sui social network. Il terremoto è stato avvertito fino a Marsala e anche a Favignana. Addirittura alcuni di aver sentito il sisma anche a Palermo, in particolare ai piani alti: "Il mio letto dondolava, così come il lampadario", si legge. Molti parlano di moto ondulatorio. Al momento non si registrano danni a cose o persone.

Sempre in Sicilia questa mattina alle 05:17 è stata registrata un'altra scossa di terremoto, questa volta con epicentro lungo la Costa Siciliana nord-orientale, al largo di Messina, di magnitudo 2.9 e ad una profondità di 6.2 chilometri. Sempre nel Mar tirreno una scossa di entità più lieve era stata registrata alle 20:28 di ieri sera.Iin quel caso si era trattato di un evento di intensità 2.3, per nulla avvertito.

Scossa di terremoto oggi anche nel Lazio, nel Frusinate, con epicentro tra Cassino e Villa Santa Lucia con magnitudo 3.0, avvenuto a 2 km Sud/Est da Villa Santa Lucia (FR) alle 06:03. L’ipocentro è stato rilevato ad una profondità di 19 km. Non si segnalano danni a persone o cose.