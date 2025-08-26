Attualità
Terremoto oggi in Sicilia, scossa di magnitudo 4.7 al largo di Trapani: avvertita anche a Favignana e Palermo

Scossa di terremoto oggi alle 06:07 al largo di Trapani. di magnitudo 4.7: l’epicentro è stato registrato dall’Ingv in mare, nel Tirreno meridionale, a circa 80 chilometri al largo della costa. Avvertita fino a Palermo.
A cura di Ida Artiaco
Una scossa di magnitudo 4.7 è stata segnalata oggi, martedì 26 agosto, alle ore 06:07 al largo di Trapani. L'epicentro è stato registrato dall'Ingv in mare, nel Tirreno meridionale, a circa 80 chilometri al largo della costa della città siciliana, con coordinate geografiche 38.1913 di latitudine e 11.3808 di longitudine, a Ovest delle Isole Egadi, a una profondità di 10 chilometri.

Paura tra la popolazione: in molti sono stati svegliati dal boato della scossa, come hanno testimoniato numerosi utenti sui social network. Il terremoto è stato avvertito fino a Marsala e anche a Favignana. Addirittura alcuni di aver sentito il sisma anche a Palermo, in particolare ai piani alti: "Il mio letto dondolava, così come il lampadario", si legge. Molti parlano di moto ondulatorio. Al momento non si registrano danni a cose o persone.

Sempre in Sicilia questa mattina alle 05:17 è stata registrata un'altra scossa di terremoto, questa volta con epicentro lungo la Costa Siciliana nord-orientale, al largo di Messina, di magnitudo 2.9 e ad una profondità di 6.2 chilometri. Sempre nel Mar tirreno una scossa di entità più lieve era stata registrata alle 20:28 di ieri sera.Iin quel caso si era trattato di un evento di intensità 2.3, per nulla avvertito.

Leggi anche
Terremoto in provincia di Ascoli Piceno oggi, scossa di magnitudo 3,2 con epicentro a Montegallo

Scossa di terremoto oggi anche nel Lazio, nel Frusinate, con epicentro tra Cassino e Villa Santa Lucia con magnitudo 3.0, avvenuto a 2 km Sud/Est da Villa Santa Lucia (FR) alle 06:03. L’ipocentro è stato rilevato ad una profondità di 19 km. Non si segnalano danni a persone o cose.

Terremoti in Italia
