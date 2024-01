Terremoto tra Campania e Basilicata, scossa di magnitudo 3.8 a Ricigliano: avvertita a Napoli e Potenza Terremoto oggi in Basilicata: una scossa di magnitudo tra 3.5 e 4 è stata registrata dall’Ingv in provincia di Potenza con epicentro a Ricigliano. Avvertita fino a Polla, Salerno e alla provincia di Napoli. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Ida Artiaco

Una scossa di terremoto di magnitudo 3.8 rivista è stata avvertita oggi, domenica 28 gennaio, tra Campania e Basilicata, alle 10.23. È quanto ha reso noto l'Ingv: l'epicentro è stato registrato a Ricigliano (in provincia di Salerno ma vicinissimo anche alla provincia di Potenza), a una profondità di 8.5 chilometri.

Il sisma è stato avvertito distintamente nella città di Potenza e a Baragiano ma anche nei comuni campani al confine con la Basilicata, come Polla e Ricigliano, e fino a Salerno ai piani alti dei palazzi e nella provincia di Napoli, come emerge dai commenti degli utenti sui social. Al momento non si ha notizia di danni a cose o persone.

In aggiornamento.