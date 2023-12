Terremoto oggi a Perugia, scossa di magnitudo 3.2 nella zona di Spoleto Terremoto oggi nel Centro-Italia, scossa registrata alle 19.42 di oggi 28 dicembre nella zona di Perugia. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Susanna Picone

Trema la terra nel Centro-Italia. Una scossa di terremoto è stata registrata questa sera, giovedì 28 dicembre, nella zona di Perugia, con epicentro vicino Spoleto.

Secondo i dati diffusi dall'Ingv, la scossa è stata di magnitudo 3.2. Il terremoto registrato alla 19.42 a una profondità di circa 8 chilometri.

Diverse le segnalazioni sui social di quanti nella provincia hanno avvertito distintamente il terremoto. C'è chi scrive da Spoleto, nella zona appunto dell'epicentro, ma anche dai Comuni limitrofi, da Collevalenza, Terni. Per il momento non si hanno segnalazioni di danni a cose o persone.

Il Comune di Spoleto ha comunicato, con un post sulla pagina Facebook ufficiale, di aver annullato lo spettacolo in programma per questa sera a teatro dopo la scossa di terremoto di magnitudo 3.2. Lo spettacolo al Teatro Nuovo Gian Carlo Menotti è annullato – si legge – per "garantire tutte le condizioni di sicurezza".

Spoleto e Scheggino i Comuni nella provincia di Perugia più vicini all’epicentro del terremoto, secondo i dati diffusi dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. E ancora: Sant’Anatolia di Marco, Castel Ritaldi, Campello sul Clitunno, Ferentillo, Acquasparta, Vallo di Nera, Montefranco, Arrone, Massa Martana, Giano dell’Umbria, San Gemini, Trevi, Terni, Polino, Poggiodomo, Montecastrilli, Montefalco.