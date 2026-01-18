Terremoto oggi a Messina, scossa di magnitudo 4 con epicentro a Militello Rosmarino: avvertita fino a Catania

Secondo l’Ingv, la scossa ha avuto intensità pari a magnitudo 4 della scala Richter con epicentro a Militello Rosmarino, in provincia di Messina, e ipocentro a una profondità di 8 chilometri.

Forte scossa di terremoto oggi in provincia di Messina, avvertita chiaramente dalla popolazione in varie zone della Sicilia. Il sisma registrato dai sismografi nel primissimo pomeriggio di domenica 18 gennaio, precisamente alle ore 14:54. Secondo l’Ingv, la scossa ha avuto intensità pari a magnitudo 4 della scala Richter con epicentro a Militello Rosmarino e ipocentro a una profondità di 8 chilometri. Numerose le segnalazioni dei cittadini sia nel Messinese che in provincia di Catania.

“Sentita a S. Agata Militello bella forte”, “Sentito forte ad Acquedolci, tre o quattro secondi" sono alcuni dei commenti di cittadini della provincia di Messina apparsi sui social subito dopo la scossa. Segnalazioni però arrivano anche dal Catanese in particolare dalla zona nord: "Sentito anche se lieve ad Adrano, in provincia di Catania”, "Sentita a Randazzo". Al momento comunque fortunatamente non vengono segnalati danni a persone o cose.

Secondo i dati dell'Istituto nazionale di geofisica vulcanologia, che avevano indicato una stima preliminare di magnitudo tra 3.8 e 4.3 gradi della scala Richter, l'epicentro della scossa di terremoto oggi a Messina a due chilometri a sud del comune di Militello Rosmarino, nella zona occidentale della provincia, con coordinate geografiche (lat, lon) 38.0267, 14.6738. Numerosi i comuni nel raggio di dieci chilometri dall'epicentro, ben tredici e tutti in provincia di Messina, tra cui il più popoloso è Sant'Agata di Militello, centro costiero del nord della Sicilia. Altri nove comuni nel raggio di venti chilometri tra cui il più popoloso è Capo d'Orlando, sempre provincia di Messina.

Diverse le scosse di replica segnalate dallo stesso Ingv ma tutte con intensità inferiore alla prima scossa di terremoto. Le prime due sempre con epicentro a Militello Rosmarino con magnitudo 1.4 e 2.1 registrate alle 14.58. Poi alcune scosse con epicentro nella vicina Alcara Li Fusi seguite da altre sempre a Militello ma con intensità inferiore a magnitudo 2