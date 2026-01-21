Attualità
Terremoto oggi a Foggia, scossa di magnitudo 3 con epicentro ad Apricena: avvertita in tutta la provincia

Secondo i rilievi dell’INGV, un terremoto di magnitudo 3 ha colpito oggi la provincia di Foggia con epicentro nel comune di Apricena.
A cura di Antonio Palma
Scossa di terremoto a Foggia oggi pomeriggio mercoledì 21 gennaio. Secondo i rilievi dell'INGV, un sisma di magnitudo 3 della scala Richter  ha colpito la provincia dauna con epicentro nel comune di Apricena . Il terremoto è stato registrato dai sismografi esattamente alle ore 16:46 con epicentro alle coordinate geografiche (lat, lon) 41.7772, 15.4342 e ipocentro ad una profondità di circa 16 chilometri. Il Sisma è stato avvertito distintamente dalla popolazione in tutta la provincia con centinaia di segnalazioni. "Sentito forte a San marco in Lamis, "Sentito a San Severo", "A Sannicandro garganico avvertito" scrivono alcuni cittadini residenti della zona sui canali Social dell'Ingv. Al momento fortunatamente  non vengono segnalati danni a persone o cose.

Nel dettaglio, l'istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, che aveva valutato inizialmente una magnitudo tra 2.8 e 3.3, identifica l'epicentro del fenomeno sismico a un chilometro a sud-ovest del comune di Apricena, popoloso centro abitato alle porte del parco nazionale del Gargano. Oltre al comune indicato, nel raggio di 10 km dall'epicentro del terremoto anche il centro abitato di Poggio Imperiale. Nel raggio di 15 km dal fenomeno sismico invece il grosso comune di San Severo, che conta oltre 50mila abitanti. In tutto sono nove i comuni nel raggio di 20 chilometri, mentre il capoluogo provinciale è distante oltre 35 chilometri. Al momento non sono state registrate dall'Ingv altre scosse di replica al primo evento sismico.

