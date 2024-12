video suggerito

Terremoto oggi al confine tra Francia e Italia, scossa di magnitudo 4: avvertita fino a Torino Terremoto oggi a Cuneo: scossa di magnitudo 4 registrata dall'INGV alle 11:41 al confine tra Francia e Italia. È stato avvertito fino a Pinerolo e nel Torinese.

A cura di Ida Artiaco

Forte scossa di terremoto nella zona di Cuneo di magnitudo definitiva 4: i sismografi dell'INGV hanno registrato il sisma alle 11:41. L'epicentro è stato segnalato al confine tra Francia e Italia, vicino Embrun a una profondità di 10 chilometri. Non si segnalano danni a cose o persone.

Il terremoto, come si legge da numerose testimonianza di utenti sui social, è stato avvertito fino in Val Susa e a Torino, in particolare a Pinerolo, Settimo Torinese, Luserna San Giovanni, Giaveno, Torre Pellice, Bussoleno, Avigliana, Beinasco. Tra i comuni della provincia di Cuneo in cui è stata sentita la scossa si segnalano Pontechianale e Bersezio.

Solo questa mattina si era registrato un altro sisma di magnitudo 4.1 a Lubiana, in Slovenia, intorno alle 3.37. Il terremoto, localizzata a una profondità di 5.2 km, è stato avvertito anche in Italia, a Trieste.

In aggiornamento.