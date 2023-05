Terremoto oggi a Crotone, due scosse di magnitudo 3.0 e 3.4 avvertite anche in provincia Due scosse di terremoto sono state registrate in Calabria nel pomeriggio di oggi, 8 maggio con epicentro a 5km da Crotone a una profondità rispettivamente di 25 e 30 km. Le due scosse sono state avvertite anche in provincia.

A cura di Gabriella Mazzeo

Nel pomeriggio di oggi, lunedì 8 maggio, sono state registrate due scosse di terremoto in Calabria, nella zona di Crotone e provincia. La prima, di magnitudo 3.0, si è verificata alle 16.29 ed è stata localizzata dagli strumenti di Ingv (l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia) a una profondità di 25 km con epicentro in contrada Vrica, tra il quartiere di Tufolo e la costa.

La seconda, di magnitudo 3.4, è stata registrata alle 16.35 a una profondità di 30 km con epicentro poco distante dalla prima, più spostato verso nord nei pressi della cosiddetta "strada del mare".

Il sisma è stato avvertito distintamente dalla popolazione, ma non ha causato danni a cose o persone. Alle 15.17 era stata registrata una prima scossa più lieve a 6 chilometri a Nord-Est da Isola di Capo Rizzuto, a una profondità di 6 chilometri. Il sisma di magnitudo 2.4, di brevissima durata, non era stato avvertito dai cittadini.

Fortunatamente non sono stati registrati danni di alcun genere in seguito alle due forti scosse registrate poi tra Crotone e provincia. Solo tanta paura tra la popolazione, scesa subito in strada allarmata dalla violenza del sisma. Dopo le due scosse, in tanti si sono confrontati sui social network.

I due terremoti sono stati avvertiti con forte intensità a 5 km da Crotone (epicentro), a Catanzaro, a Lamezia Terme, Cosenza e Cutro.